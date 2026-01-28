Laget är ute – så ställer VH upp mot Björklöven

Oscar Davidsson får chansen i fjärdekedjan mot Björklöven.
Foto: Arkivbild
Forwardssidan har tunnats ut något efter att Elliot Ekefjärd lämnat för Karlskrona HK. Målskytten Emil Ekholm är kvar hemma i Vimmerby med en lättare skada och Elias Lindgren har sin sista match som avstängd efter storbråket i fredags.
Det gör att Vimmerbyledningen får göra om lite i laget. I kassen får Robin Christoffersson förtroendet.
Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemman: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson
Andrafemman: Oskar Lindgren, William Alftberg – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon
Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson.
Extraforward: Martin Pärna