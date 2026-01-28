28 januari 2026
Laget är ute – så ställer VH upp mot Björklöven

Oscar Davidsson får chansen i fjärdekedjan mot Björklöven. Foto: Arkivbild

Laget är ute – så ställer VH upp mot Björklöven

ISHOCKEY 28 januari 2026 17.30

Eric Karlsson har bestämt sig för att bli mer hemlighetsfull kring laguttagningen. Det gör förstås spänningen större när laguppställningarna blir officiella. Nu vet vi hur VH ställer upp i kväll.

Forwardssidan har tunnats ut något efter att Elliot Ekefjärd lämnat för Karlskrona HK. Målskytten Emil Ekholm är kvar hemma i Vimmerby med en lättare skada och Elias Lindgren har sin sista match som avstängd efter storbråket i fredags. 

Det gör att Vimmerbyledningen får göra om lite i laget. I kassen får Robin Christoffersson förtroendet.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemman: Oskar Lindgren, William Alftberg – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon

Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson. 

Extraforward: Martin Pärna

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

