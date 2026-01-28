FEM PUNKTER: Den kastade taktiktavlan sa allt

Nick Bochens viktiga målvaktsräddning såg till att Vimmerby kunde ta två poäng. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey stod för en ny superskräll uppe i Umeå. Efter straffar vann man med 4-3. Här är Simon Henrikssons fem punkter från matchen.

En kanadensare som visar vad som krävs

En detalj som blev väldigt avgörande. I förlängningen, när Robin Christoffersson var överspelad, gick Nick Bochen ned på knä och agerade målvakt. På klassiskt James Mattsson-vis, för er som minns, täckte han med livet som insats den egna målburen. Marcus Nilssons skott tog också på Nick Bochens knä. Med tanke på att Vimmerby sedan vann på straffar var räddningen helt avgörande. Sådant krävs för att VH ska klara sig kvar i Hockeyallsvenskan.

Den kastade taktiktavlan sa allt

Under powerbreaket i andra perioden filmades Björklövens bås in. Magnus Bogren var extremt irriterad och gormade mot sina spelare. Till slut bara slängde han taktiktavlan i båset. Just den aktionen sa faktiskt allt om matchen och perioden.

Vimmerby, som haft så svårt att göra mål, satte hela tre i mellanakten och skapade flera andra chanser. Bogren var förmodligen inte mer nöjd i tredje. Vimmerby fick långa anfall på sina motståndare och skapade flera lägen att ta tre poäng också.

Jag tror nog de köper att det blev två, men VH gjorde en så pass bra insats att det mycket väl kunde ha blivit tre.

Andra och tredje perioden var bland det bästa vi sett av Vimmerby på hela den här säsongen. Uppenbarligen trivs man väl uppe i Umeå. Det här var tredje segern av fyra möjliga här uppe sedan avancemanget. Smaka på det!

Det kan bli två skador sa Johansson…

”Här och nu är det en forward vi söker. Vi kan stå här med två skadade backar i morgon, så det vet vi inte”.

Så sa sportchefen Pelle Johansson bara några timmar innan nedsläpp mot Björklöven.

Nu står vi här efter 60 minuters hockey – med två skador. Det blev en fruktansvärd onsdag kväll ur den synvinkeln. Marcus Limpar Lantz försvann redan i öppningsakten efter en kollision med egen (!) spelare. I den andra perioden skadade sig William Alftberg efter en otäck situation i sarghörnet. På reprisbilderna såg vi att foten vek sig rejält. Kvar hemma i Vimmerby är sedan tidigare Emil Ekholm.

Det såg även ut som att något hände med otursförföljde Anton Carlsson precis i slutet av den andra akten, men han kom ut igen till den tredje perioden. Det kunde alltså ha blivit tre skador, men stannade åtminstone vid två.

Oroande likväl.

Två rekord som är respektingivande

Säga vad man vill om Jakob Karlsson den här säsongen, men han har varit en essentiell del i att Vimmerby Hockey just nu befinner sig i Hockeyallsvenskan. Överlägset flest poäng i klubbens historia och nu även den med flest spelade matcher någonsin. Det är två rekord som tillsammans är väldigt respektingivande.

Även om han själv inte verkar tycka att det är en stor sak, så är det klart att han ska hyllas ordentligt vid nästa hemmamatch. Jakob Karlssons betydelse för VH:s utveckling de senaste tio åren har varit ovärderlig. En spelare som alltid ger allt, med stort hjärta för föreningen, och ett spelsinne som få andra. För att lugna den som kan bli upprörd anser jag att även Pelle Ström borde fått en hyllning också, alldeles oavsett vad som skedde utanför isen där förra säsongen.

Hatten av för den bedriften. Sedan är naturligtvis inte den här säsongen kaptenens bästa. Men förhoppningsvis blir han ihågkommen mer för tidigare bedrifter. Han brukar också ha en förmåga att vara som bäst när säsongerna lider mot sitt slut. Låt oss hoppas att han hittar formen när det ska avgöras i år också.



Vilken superkväll det blev för Vimmerby

Västerås, noll poäng. Troja-Ljungby, noll poäng. Vimmerby, två poäng. Den utvecklingen var det nog få som trodde på inför den här kvällen. Västerås torskade borta mot IK Oskarshamn med 1-0 och Troja förlorade borta mot Almtuna med 5-2.

Vimmerby, som fortfarande har en match till godo på båda övriga bottenkonkurrenter, utökade nu försprånget ytterligare. Till Västerås har man nu fyra poäng och till Troja fem.

En bättre kväll kunde Vimmerby knappast ha drömt om. Nu har man satt sig ordentligt i förarsätet i kampen om den så åtråvärda tolfteplatsen.