Carlsson matchvinnare med kylig straff: "En jätteskön seger"

Anton Carlsson klev fram med ett mål under ordinarie tid och ett avgörande i straffläggningen mot Björklöven. Foto: Arkivbild

Tillsammans med Robin Christoffersson blev Anton Carlsson matchhjälte mot Björklöven. Forwarden satte sin straff iskallt – och svarade dessutom för Vimmerby Hockeys viktiga kvittering till 1-1. – En jätteskön och viktig seger. Det känns superbra, säger den assisterande lagkaptenen.

Anton Carlsson har sett allt piggare ut de senaste matcherna och mot Björklöven fick den tekniske och snabbe forwarden utdelning när han styrde in William Alftbergs skott till 1-1 i andra perioden.

– Skönt att få in det målet. Det gör att vi känner att vi är med i matchen, säger han.

Däremot vill han nog gärna glömma sekvensen i numerärt överläge lite senare i perioden. Anton slarvade med pucken i egen zon vilket ledde till ett jätteläge följt av en VH-utvisning. Björklöven förvaltade sitt powerplay och kvitterade till 3-3.

Lydde rådet från Eltonius

Efter en mållös förlängning väntade sedan straffar och där klev Anton Carlsson fram med en kylig variant.

– Vi kände att vi hade allt att vinna och hade lite revansch att utkräva efter att ha torskat mot Almtuna senast. ”Robba” kommer ut och gör tre bra räddningar och det var skönt att lyckas göra mål.

Du tackade Pontus Eltonius i tv-intervjun?

– Ja, jag har ett par varianter jag brukar hålla mig till och han tyckte att jag skulle köra på den här. Jag får tacka honom för den inputen.

"Fokus på vår egen insats"

Samtidigt som Vimmerby Hockey tog två oväntade och viktiga poäng i Umeå förlorade båda bottenkonkurrenterna Troja-Ljungby och Västerås IK sina matcher.

– Det är jätteviktigt att vi tar ansvar för våra insatser. Det kommer alltid bara att handla om vad vi presterar och vad vi gör. Det är klart att det alltid är bonus att de tappar poäng, men vi har bara fokus på vår egen insats, säger Anton Carlsson.

Är du förvånad över att ni gör en så stark insats borta mot Björklöven?

– Nej, det är jag inte. Vi har gjort bra matcher häruppe tidigare och det är inte den delen vi har haft problem med. Vi tror på oss själva och vet vad vi kan. Vi gör precis det vi har pratat om och tror verkligen på att vi kan vinna.