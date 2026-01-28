Karlsson om skrällen, skadorna, rekordmannen och "James Mattsson"-räddningen

Eric Karlsson hade mycket att vara glad över den här kvällen. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey har oerhört lätt uppe i Umeå. Tredje segern på fjärde försöket bärgades under onsdagskvällen. – En väldigt bra insats som vi ska vara stolta över. Vi vinner välförtjänt matchen, säger tränaren Eric Karlsson.

Serieledande IF Björklöven på bortaplan skrämmer många lag i Hockeyallsvenskan.

Inte Vimmerby Hockey dock.

För tredje gången under sejouren i Hockeyallsvenskan åkte Vimmerby till Umeå och vann. Den här gången var det inte direkt något rån heller. Vimmerby svarade för en av säsongens allra bästa prestationer och vann med 4-3 efter straffar.

– De kommer ut hårt och vi är lite passiva första minuterna, men sedan växer vi in i det byte för byte. Vi fortsätter i andra och får bra sekvenser på dem i anfallszon. Vi känns solida, men i tredje förväntar man sig att de ska vara mer desperata, men vi spelar med bra tålamod, är kompakta hela tiden och gör spelet utan puck bra. De har svårt att skapa på oss samtidigt som vi har kreativt och fint anfallsspel. Det var en jättebra prestation, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby gjorde ingen dålig match i lördags heller, men då var Björklöven helt enkelt bara ett nummer för stort. I dag var det helt en annan match.

– Vi skapar mer i fem mot fem i första perioden än under hela förra matchen. En liten del i det är väl att Björklöven inte är lika superaggressiva och att vi hade gjort läxan. Vi flyttar pucken mycket bättre.

Vad kan en sådan här insats borta mot tabellettan betyda i det här läget av säsongen?

– Väldigt självförtroendegivande. Vi åker hit igen och gör en bra prestation, precis som förra matchen mot Löven borta och mot AIK borta. Vi stjäl ingenting. Vi gör bra prestationer och är värda att vinna matcherna. Segern betyder mycket även tabellmässigt.

Hyllade rekordmannen

Faktum är att det blev jackpott för VH den här kvällen. Både Västerås och Troja-Ljungby blev helt utan poäng medan Vimmerby plockade två. Försprånget mot de två bottenkonkurrenterna utökades ytterligare.

– Läget äer mer positivt än inför matchen, men jag får vara tråkig. För oss handlar det om att ta lärdom av det här och analysera den här matchen, och sedan göra allt i vår makt för att ta en seger till på fredag. Vi är inte nöjda och ska vara desperata varje match.

Eric Karlsson var också extra nöjd att Vimmerbys lyckades vinna när Jakob Karlsson slog nytt rekord i antal matcher i klubbens historia.

– Det är givetvis extra kul för "Jagge" i sin jubileumsmatch. Alla satte upp 514 kronor till lagkassan i dag och det var inte en vanlig match. Vi ville vinna och vi ville att han skulle få sjunga segersången. Det är extra kul för honom.

Han gör kanske inte sin bästa match bland de här 514, men hur ser du på hans betydelse över tid för att Vimmerby är där man är i dag?

– Jag sa det imorse till alla. "Jagge" är en förebild för alla i vår generation. Han var det oavsett om det var landhockey eller allmänhetens åkning. Han är äldst i laget och får slå klubbrekordet. Hans stora styrka är sättet han tävlar på. Han är äldst i laget, men varje dag ger han sitt max. Stort grattis till honom och imponerande gjort.

"Blir matchavgörande"

En annan detalj som stack ut var förstås Nick Bochens uppoffrande räddning när han på klassiskt James Mattsson-vis gick ned på knä och täckte ett skott när Robin Christoffersson var överspelad.

– Det var helt fantastiskt. Oavsett om vi legat under eller haft ledningen stort har vi haft många skottblock. Vi har ett uppoffrande spel och det är talande för den här gruppen. Jag tror att alla vi som minns tänkte på James Mattsson när vi såg hans skottblock. Det blir matchavgörande i ett kritiskt läge.

Var det här säsongens bästa insats?

– Det är svårt att definiera på det sättet. Det är en väldigt bra insats som vi ska vara stolta över och vi vinner välförtjänt matchen. Nu ska vi analysera den, ladda på inför fredag och komma ut på samma hungriga och kaxiga sätt.

Varför har Vimmerby så lätt uppe i Umeå?

– Det är svårt att svara på. Jag kan inte prata för förra året, men vi har följt en gameplan och spelat med självförtroende. Vi har en tro på att vi kan vinna här uppe och det tippar över till vår fördel i den här matchen.

Lindgren tillbaka på fredag

Det fanns dock även saker som inte bara var guld och gröna skogar. Marcus Limpar Lantz fick kliva av efter en kollision med lagkamrat i första perioden och William Alftberg fick också duscha efter en otäck situation vid sargen.

– Vi vet ingenting ännu. Vi ska ta reda på mer i morgon, men de kunde inte slutföra matchen.

Även Anton Carlsson såg ut att bli skadad i slutet av andra perioden, men var sedan redo igen när det var dags för den tredje.

– Det var ingen större fara med honom, det var mer ett slag eller en smäll. Anton var för övrigt ruggigt bra i dag. Han har varit sjukt bra på slutet och jag tycker han var outstanding där ute, säger Eric Karlsson.

Numerärt behöver skadorna dock inte betyda särskilt mycket. Elias Lindgren är tillbaka från sin avstängning på fredag.

– Vi är tolv forwards, så med numerären här och nu har vi kontroll på det.