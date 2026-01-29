KLART: VIKTIGA FORWARDEN FÖRLÄNGER MED VIMMERBY

Forwarden Kevin Wennström förlänger kontraktet och är klar för sin tredje säsong med Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey fortsätter lagbygget inför nästa säsong. I dag offentliggjorde klubben en viktig forwardsförlängning.

Det handlar om Kevin Wennström, som har kritat på för ytterligare en säsong med Vimmerby Hockey.

Wennström kom från Kristianstad till Vimmerby 2024 och skriver nu alltså på för sin tredje säsong med klubben (hans sjätte allsvenska säsong).

Hittills har det blivit 11 poäng (8+3) från den Röglefostrade 26-åringens klubba den här säsongen.

Sportchef Pelle Johansson är så klart nöjd med förlängningen.

– Kevin är en spelare som gör sin omgivning bättre. Han är pålitlig, träningsvillig och väldigt lojal mot laget. I vårt lagbygge är sådana spelare, och personer, extremt viktiga, säger han på klubbens Facebooksida.

Även Kevin Wennström själv är glad i dag.

– Vimmerby har blivit hemma för mig. Jag trivs i laget, i föreningen och känner att vi bygger något bra tillsammans. Det känns inspirerande att få fortsätta vara en del av resan, säger han.