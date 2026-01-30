LIVE: Kan Vimmerby fälla även Modo?

Glad. Det var nog Anton Carlsson när han avgjorde mot Björklöven i onsdags. Nu väntar Modo på bortais. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey fick en superonsdag verkligen. Två poäng borta mot Björklöven samtidigt som både Västerås och Troja-Ljungby blev utan poäng. Nu väntar Modo på bortais.

Ett Modo som bröt sin dystra trend när man betvingade Kalmar HC med 3-0 för ett par dagar sedan. Nu ska Vimmerby gå upp mot förra årets SHL-lag.

I säsongens första bortamatch, trots en stark prestation, föll Vimmerby med 3-1. I de två hemmamatcherna för Vimmerbys del har det blivit en seger och en förlust. Den första vann man med 4-3 efter förlängning. Den andra slutade 1-2.

Så idel rätt tajta matcher mellan den här två lagen under säsongen. Hur blir det nu? Följ vår rapportering här nedan, så kommer ni att få veta.