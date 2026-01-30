Bottenlaget lånar in poängmaskin från Hockeyettan

I kväll tar Carl Jakobssons Västerås IK emot Kalmar HC och VIK förstärks då av Viktor Johansson som lånas in från Hockeyettan. Foto: Bildbyrån

Ett skadedrabbat Västerås IK agerar inför matchen mot Kalmar HC. 23-årige forwarden Viktor Johansson lånas in från Borlänge HK där han gjort 42 poäng på 26 matcher.

Viktor Johansson svarade för 37 poäng på 32 matcher i Hockeyettan i fjol och i år har Borlänge-forwarden tagit nästa kliv. Med 42 poäng på 26 matcher är han femma i totala poängligan och nu får Johansson göra debut i Hockeyallsvenskan.

Västerås IK, som slåss i botten med Vimmerby Hockey och Troja-Ljungby, har lånat in forwarden. Till att börja med för matchen mot Kalmar HC i kväll och därefter ska klubbarna göra en ny bedömning.

– Eftersom vi har flera spelare på skadelistan så kände vi att det var ett bra tillfälle att få in Viktor. Han är en offensiv spelare som har gjort två poängstarka säsonger i Borlänge, säger sportchefen Stefan Holmgren till klubbens hemsida.