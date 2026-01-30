Så ställer Vimmerby upp mot Modo – han vaktar kassen

Elias Lindgren är tillbaka för Vimmerby i kväll och spelar med brorsan Oskar.
Foto: Rickard Johnston
Det står klart sedan Vimmerbys laguppställning inför kvällens match i Örnsköldsvik blivit känd. Saknas gör skadade Emil Ekholm, Wlliam Alftberg och Marcus Limpar Lantz. Elias Lindgren är tillbaka efter sin två matchers långa avstängning.
Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)
Förstafemman: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson
Andrafemman: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Martin Pärna, Hugo Orrsten, Hugo Lejon
Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson