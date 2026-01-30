30 januari 2026
Så ställer Vimmerby upp mot Modo – han vaktar kassen

Elias Lindgren är tillbaka för Vimmerby i kväll och spelar med brorsan Oskar. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 30 januari 2026 17.57

Robin Christoffersson har vaktat kassen i två raka matcher. Nu är Pontus Eltonius tillbaka mellan stolparna. 

Det står klart sedan Vimmerbys laguppställning inför kvällens match i Örnsköldsvik blivit känd. Saknas gör skadade Emil Ekholm, Wlliam Alftberg och Marcus Limpar Lantz. Elias Lindgren är tillbaka efter sin två matchers långa avstängning. 

Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemman: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemman: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Martin Pärna, Hugo Orrsten, Hugo Lejon

Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

