VH-tränaren stolt över insatsen: "Mycket hjärta och moral"

Förlust i förlängning, men en stark poäng borta mot Modo som ger VH ett mer gynnsamt läge i bottenstriden. Tränaren Eric Karlsson var nöjd med arbetsinsatsen. – Vi har ett gäng som sliter och krigar, täcker skott och har ont men kommer tillbaka och spelar för varandra. Det är mycket hjärta och moral i laget, säger VH-tränaren.

Vimmerby Hockey tog sammanlagt tre poäng i två tuffa bortamatcher mot Björklöven och Modo.

– Det är starkt, såklart. Vi hade tagit tre poäng i norr på förhand, säger Eric Karlsson.

En blixtvändning i andra perioden med två mål efter bara en minut satte VH i förarsätet innan Modo kvitterade i powerplay. I tredje perioden pressade hemmalaget på för ett avgörande men Pontus Eltonius klev fram med flera viktiga räddningar.

– De har en liten push i början och jag tror det handlar om deras desperation. Jag tycker ändå att vi håller ihop det ganska bra under sista biten av perioden. Sedan är det klart, vi bjuder på två frilägen genom dåliga beslut i powerplay under matchen och det är jag inte alls nöjd med.

Bjöd på dubbla frilägen

Det första misstaget betydde 1-0 i boxplay för Modo. Det andra räddade Eltonius och matchen gick till förlängning. Där drog Filip Fornåå Svensson på sig en utvisning och VH lyckades hålla undan i boxplay, men med bara dryga halvminuten kvar avgjorde Modo på en spelvändning.

– Det är surt att släppa in det sista målet. Vi tar ett lite naivt beslut med pucken och Modo är ett skickligt lag, summerar Eric Karlsson.

VH gjorde återigen en stark försvarsinsats och täckte många skott. Unga duon Hugo Lejon och Hugo Orrsten var två som klev fram i defensiven. Orrsten tvingades ledas av isen och in i omklädningsrummet efter att ha täckt ett skott, men var tillbaka i den tredje perioden.

– Det är två killar som kommit under säsongen och som redan har kommit in i vårt spel och visar hjärta för varandra. Det är Vimmerby Hockey först, det är därför det ser ut som det gör. Nya, unga killar kan komma in och spela på det sättet.

Vad betyder det för er att ta poäng både mot Björklöven och Modo borta?

– Det bygger en känsla att vi kan utmana alla lag och vi kan bygga vidare på vår kaxighet. Det är klart moraliskt stärkande att ta med sig och att inte bara vara nöjda med en bra prestation utan gå för vinsten.