KLART: KHC plockar in rutinerad back

Kalmar HC har sökt förstärkningar. Nu har en ny back landats. Det rör sig om rutinerade 34-åringen Eric Norin.

I landets högstaliga, SHL, har han gjort 83 matcher och 16 poäng för Brynäs och Frölunda. Han kommer också närmast från just Frölunda.

I Hockeyallsvenskan har Eric Norin, som hunnit bli 34 år, representerat både AIK och Almtuna och spelat 445 matcher där det blivit 163 poäng. Han har även lirat i Tappara i finska ligan.

Nu är han och Kalmar överens om ett kontrakt som sträcker sig över återstoden av den här säsongen.

– Det känns väldigt roligt att få ansluta till Kalmar resten av säsongen. Jag har hört mycket bra om klubben och ser fram emot att komma in i laget och bidra så mycket jag kan, säger han enligt KHC:s hemsida.

Sportchefen Daniel Stolt säger så här:

– I Eric får vi en rutinerad och högerfattad back som spelat i Hockeyallsvenskan i många år. Det känns riktigt bra att addera Eric till en redan stark backsida.