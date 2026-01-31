Västerås förstärker i nedflyttningsstriden – han blir kvar säsongen ut

Han lånades in till gårdagens match mot Kalmar. Uppenbarligen gillade Västeråsledningen vad man såg. Nu står det klart att poängsprutan från Hockeyettan blir kvar säsongen ut.

23-åringen har spottat in poäng i Hockeyettan och Borlänge den här säsongen. Totalt har det blivit 42 poäng på 26 matcher. Under fredagskvällen lånade det hockeyallsvenska bottenlaget Västerås in forwarden till matchen mot Kalmar HC.

Han blev poänglös, men uppenbarligen gillade ledningen det man fick se. För nu står det klart att han blir kvar i Västerås under resten av den här säsongen.

– Vi gillade det vi såg under matchen mot Kalmar och när möjligheten dök upp att kunna behålla honom så kändes det helt rätt. Vi tror att Viktor kommer att kunna hjälpa oss med sin offensiva skicklighet som han visat upp i Borlänge under årets säsong, säger tillförordnade sportchefen Stefan Holmgren.

Samtidigt står det klart att Brynäslånet Michal Svrcek inte gör fler matcher i Västerås. En skada stoppar honom från vidare spel.

Västerås är fem poäng bakom Vimmerby i tabellen.