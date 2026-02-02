Södertälje lånar in SHL-talang – storpublik väntas mot Vimmerby Hockey

Valter Lindberg har fått begränsat med istid i Skellefteå de senaste matcherna och lånas ut till Södertälje SK under slutspurten.
Foto: Bildbyrån
Valter Lindberg har svarat för elva poäng på 39 SHL-matcher den här säsongen men fått mer begränsat med istid de senaste omgångarna. Nu lånas 19-åringen ut till Södertälje SK som jagar en topp sex-placering och slutspel i Hockeyallsvenskan.
Folkfest i Scaniarinken
Onsdagens möte med Vimmerby Hockey är en så kallad gratismatch i Scaniarinken och storpublik väntas. Redan nu är över 3 800 biljetter bokade, uppger klubben på sin hemsida.