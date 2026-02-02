Bottenkonkurrenten förstärker med poängstark forward

Linus Skager och Dennis Fröland får en ny lagkamrat när Brandon Frattaroil ansluter till Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån

Med nio omgångar kvar väljer jumbon Troja-Ljungby att agera genom att värva in kanadensaren Brandon Frattaroli från Frederikshavn i den danska ligan.

Brandon Frattaroli har gjort 28 poäng på 40 matcher för Frederikshavn i den danska ligan och förstärker nu Troja-Ljungby inför slutspurten.

– Han kommer att ge oss bredd i offensiven och vi tror att han kan hjälpa oss i det offensiva spelet samt powerplay, säger Jens Gustafsson till Troja-Ljungbys hemsida.

Klubben räknar med att Frattaroli är tillgänglig till ödesmatchen mot bottenkonkurrenten Västerås på fredag.