02 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bottenkonkurrenten förstärker med poängstark forward

Linus Skager och Dennis Fröland får en ny lagkamrat när Brandon Frattaroil ansluter till Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån

Bottenkonkurrenten förstärker med poängstark forward

ISHOCKEY 02 februari 2026 12.59

Med nio omgångar kvar väljer jumbon Troja-Ljungby att agera genom att värva in kanadensaren Brandon Frattaroli från Frederikshavn i den danska ligan.

Annons:

Brandon Frattaroli har gjort 28 poäng på 40 matcher för Frederikshavn i den danska ligan och förstärker nu Troja-Ljungby inför slutspurten.

– Han kommer att ge oss bredd i offensiven och vi tror att han kan hjälpa oss i det offensiva spelet samt powerplay, säger Jens Gustafsson till Troja-Ljungbys hemsida.

Klubben räknar med att Frattaroli är tillgänglig till ödesmatchen mot bottenkonkurrenten Västerås på fredag.

 

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Sparkade tränaren återvänder – blir ny klubbchef
Tidigare Brynäs-coach tar över hockeyallsvenska jumbon
Anton bröt långa måltorkan: "Nyårsfirandet blir skönare nu"
Jumbon värvar vidare – ny forward har skrivit på
Jumbon agerar – plockar in VM-back och SHL-rutin

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt