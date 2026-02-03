VH lånar in forward från SHL-klubb

Vimmerby Tidning uppgav under måndagen att Vimmerby Hockey plockar in 19-årige forwarden August Lissel från SHL-klubben Leksands IF. Han har gjort SHL-matcher både den här och förra säsongen, men står hittills på noll poäng på 25 matcher. Han har däremot varit en flitig poänggörare i J20-laget med hela 46 poäng på 22 matcher.

I dag blev det officiellt att August Lissel ansluter till Vimmerby Hockey på lån. VH skriver i ett inlägg på sociala medier att det handlar om en så kallad dubbelregistrering som innebär att August kommer ha basen i Vimmerby och att Leksands IF har möjlighet att kalla hem honom för spel i SHL vid behov.

"Aviserat att de behöver hjälp"

Leksands general manager Thomas Johansson ser positivt på utlåningen av August Lissel. Utlåningen gäller omgående och August Lissel kan gå fritt mellan klubbarna även efter att transferfönstret stänger 15 februari.

"Vimmerby har aviserat att de behöver hjälp och vi ser det som en bra möjlighet att ge August speltid på seniornivå och jag tycker samtidigt att det är bra för oss att ha fler spelare att tillgå i slutet på säsongen som har spelat på så hög nivå som möjligt beroende på hur vår säsong ter sig", säger Thomas Johansson till Leksands hemsida.

Vimmerby spelar under denna vecka borta mot Södertälje SK på onsdag och hemma mot IK Oskarshamn på fredag.