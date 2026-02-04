Fjärde gången gillt i Scaniarinken för decimerat VH: "Inspirerande"

Kevin Wennström svarade för ett hattrick när Vimmerby Hockey besegrade Södertälje på hemmais i höstas. Foto: Ossian Mathiasson

Efter poäng i tre raka bortamatcher åker Vimmerby Hockey till Södertälje med gott självförtroende. Hittills har VH kammat noll i Scaniarinken på tre försök, med förra säsongen inräknad, och i kväll väntar gratismatch och storpublik. – Det känns inspirerande att komma upp och möta en storklubb. Varje match nu är den viktigaste och roligaste för säsongen, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey vann hemmamötet med Södertälje med 5-2 i höstas efter att Kevin Wennström slagit till med ett hattrick. I Scaniarinken tog SSK revansch med 6-3.

– Vi hade det tufft med deras tyngd och fick inte tag i dem i egen zon. Det behöver vi göra bättre i kväll, säger Eric Karlsson.

Det är ett decimerat VH som kommer till spel. Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz och William Alftberg missar matchen på grund av skada och Isak Hansen är på landslagsuppdrag med Norge under veckan.

"Avig och lurig med pucken"

På pluskontot finns 19-årige August Lissel som lånats in från Leksand och gjorde första träningen med Vimmerby Hockey under tisdagen.

– En spännande kille. En ung, smart tvåvägscenter med en uppsida offensivt som kommer direkt in i hetluften.

Vad förväntar du dig att han ska bidra med?

– Framförallt att sätta upp spel och vara avig och lurig med pucken.

William Alftberg och Marcus Limpar Lantz missar även fredagens match mot IK Oskarshamn, men en förhoppning finns om att Emil Ekholm kan vara tillbaka då.

– Vi får se, vi tar det dag för dag med honom.

August Lissel tar sannolikt plats i en kedja tillsammans med Hugo Lejon och Hugo Orrsten, men VH har valt att inte gå ut med laget.