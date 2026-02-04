04 februari 2026
Laget är ute – så ställer VH upp mot SSK

Leksandslånet August Lissel spelar med Hugo Orrsten och Hugo Lejon. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 04 februari 2026 17.20

Knappt två timmar kvar till nedsläpp. Nu är laguppställningarna officiella inför Vimmerbys bortamatch mot Södertälje i klassiska Scaniarinken.

Vimmerby har valt att inte vara lika frikostiga längre med att avslöja laget i förväg. Det gör stunden när uppställningen blir officiell desto mer spännande. 

Sedan tidigare fanns det en medvetenhet om att Isak Hansen (landslagsläger), William Alftberg (skadad), Emil Ekholm (skadad) och Marcus Limpar Lantz (skadad) skulle missa matchen. Nu visar det sig att även Adam Petersson missar matchen. Orsaken till detta är oklar i skrivande stund.

Så här ställer ett decimerat VH upp mot SSK:

Målvakter: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemman: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemman: Elias Lindgren, Oskar Lindgren – Hugo Orrsten, August Lissel, Hugo Lejon

Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Alfred Hjälm – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Martin Pärna

Fjärdefemman: Oscar Davidsson, Isac Andersson, Kevin Wennström

