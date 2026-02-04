BLYTUNG FÖRLUST FÖR VH – VÄSTERÅS NÄRMAR SIG

Vimmerby Hockey fick chansen i powerplay redan efter 46 sekunder mot Södertälje och stekhete Anton Carlsson var en ribbträff ifrån att ge gästerna en drömstart på matchen. VH inledde matchen bäst och stressade högt och framgångsrikt. Filip Fornåå Svensson, som efter en tyngre period såg piggare ut mot Modo, testade Niclas Westerholm i SSK-målet med ett handledsskott.

Södertälje växte in i matchen och skapade en del farligheter framför Pontus Eltonius som var stabil i VH-målet. Kevin Wennström och Elias Lindgren fick bra skottlägen och efter en fin aktion från debutanten August Lissel försökte Nick Bochen en fräckis köksvägen men kanadensaren fick inte riktigt träff på pucken. Södertälje kastade in en hel del skott mot mål med trafik framför kassen och Eltonius fick jobba hårt för att hålla tätt. I en snabb omställning fick Hugo Orrsten ett fint läge i slutet av perioden, men skottet smet utanför och ställningen var mållös efter 20 minuter.

Södertälje tog över i andra

Även i andra perioden drog Södertälje på sig en tidig utvisning, den här gången för interference. August Lissel fick ett bra skottläge direkt men Westerholm räddade och precis som i VH:s första numerära överläge skapade gästerna bara en enda möjlighet. Därefter svarade William Wiå för en stark aktion där han först tacklade Gustaf Malmkvist stenhårt och sedan sköt över från nära håll i sekvensen därpå.

Södertälje tog över spelet i mellanakten, hittade öppningar i VH-försvaret och skapade flera målchanser. Först bröt Carter Ashton in framför kassen och pucken låg lös bakom Pontus Eltonius. I ett byte kort därpå rundade rutinerade Patrik Zackrisson målburen och testade köksvägen. VH-spelarna försökte blockera returen men misslyckades och blev pucktittande när Zackrisson lämnades fri på bortre stolpen. 38-åringen rakade enkelt in 1-0 i öppet mål på fin passning från Filip Holst. Nick Bochen drog på sig en utvisning för fasthållning ett par minuter senare och Södertälje pressade på för ytterligare mål. Bara sekunder efter att VH fått tillbaka Bochen på isen small det när Carter Ashton tryckte in en retur fram till 2-0.

Annons:

Lissel kvitterade

Med åtta minuter kvar av perioden fick Vimmerby Hockey in en reducering. Arvid Caderoth höll sig framme på en retur efter ett tungt skott från Filip Fornåå Svensson och satte 2-1. Daniel Norbe prickade stolpen för Södertälje innan Alfred Hjälm fick en kanonchans att kvittera för VH mot sin moderklubb. Anton Carlsson snappade upp pucken i offensiv zon och serverade backen som sköt utanför från nära håll.

I början av tredje perioden skapade Vimmerby Hockey en ny jättechans att kvittera när tredjekedjan spelade bra i offensiv zon, men Jakob Karlsson fick inte riktigt träff på pucken och Johan Mörnsjö sköt tätt utanför. Gästerna inledde tredje perioden bäst och fick snart med sig sitt tredje numerära överläge för matchen. Där var Johan Mörnsjö nära att ge Filip Fornåå Svensson öppet mål, men passningen täcktes undan i sista stund. Men VH skulle få måljubla till slut – och det var debutanten August Lissel som bombade in kvitteringen via ribban. Detta i sin första match i Hockeyallsvenskan.

Zackrisson tvåmålsskytt

Nick Bochen blev sedan olycklig när han drog på sig ytterligare en utvisning efter att ha tvingats rädda upp ett grovt misstag i egen zon från Filip Fornåå Svensson. Södertälje förvaltade det numerära överläget omgående när Patrik Zackrisson skickade in en retur och sköt tillbaka hemmalaget i ledning – inte ens två minuter efter Vimmerby Hockeys kvittering. Södertälje tryckte på för ytterligare mål och Pontus Eltonius klev fram med flera vassa räddningar på kort tid. Carter Ashton rann igenom i ett friläge men målvakten spikade igen.

VH hade stora problem att få till något eget spel i slutskedet av matchen och Södertälje försvarade sig utan större problem. I spel sex mot fem vaskade gästerna fram en farlig möjlighet men VH-spelarna fick inte träff på returen framför kassen och slutsiffrorna skrevs till 3-2. I slutsekunderna var Oscar Davidsson nära men fick se sitt skott räddas och VH tvingades inkassera en blytung förlust. Samtidigt körde över Västerås över Karlskoga med 5-1 och tog in tre poäng i bottenstriden.

Mer om matchen kommer.