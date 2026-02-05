August om debuten och målet: "Glädje just där och då"

Han har vräkt in poäng på juniornivå. Men målet som betydde 2-2 borta mot Södertälje SK var August Lissels första på seniornivå. – Det var bara glädje just där och då, men nu är det skitsamma, suckar han efter förlusten.

Vimmerby har lånat in August Lissel för slutdelen av säsongen. 19-åringen, som tillhör Leksands IF, har vräkt in poäng på juniornivå, men ännu inte svarat för någon poäng i SHL med Leksand.

Utlåningen till Vimmerby innebar dock att han fick göra sitt första seniormål. Redan i sin debut borta mot SSK skrev Lissel in sig i målprotokollet när han gjorde 2-2 i numerärt överläge. Han tryckte in pucken ribba in bakom SSK-keepern.

– Jag får ett bra pass av Nick (Bochen) där och den satt rätt gött. Det var bara glädje just där och då, men nu är det skitsamma, säger August Lissel.

Den offensiva spelaren fick lira i en riktig ungdomskedja tillsammans med Hugo Orrsten och Hugo Lejon.

– Det kändes jättebra att spela med dem. Vi pratade ganska mycket och jag tror att det kan bli bra om vi får fortsätta köra tillsammans.

"Ger det en chans"

Annars var det ingen lätt situation för Leksandstalangen. Han tränade med Vimmerby för första gången i går och var sedan med på morgonen värmning innan avresan till Södertälje.

– Men det var kul att spela. Som lag kan vi väl upp någon nivå till, men för egen del gick det bättre och bättre. Det var kul att göra debut i Hockeyallsvenskan.

Kort efter hans 2-2-kvittering avgjorde SSK i numerärt överläge.

– Det blir 3-2 ganska fort där. Jag tycker vi ger det en chans och får till en bra push på slutet, men det räcker inte.

Hur är det att vara i Vimmerby?

– Det känns bra. Grabbarna i laget har tagit väl hand om mig, så det är bara kul att vara här.

Lyfter sitt spelsinne

Lånet visade lovande takter i sin debut.

– Min främsta styrka är väl spelsinnet, att ligga rätt och göra mina lagkamrater bättre, säger han själv om sina fördelar som hockeyspelare.

Hur ser du på ert läge nu?

– Jag tycker vi har bra möjligheter. Spelar vi som vi ska, så har vi bra chanser att klara kontraktet.