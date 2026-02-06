Södertälje SK förstärker med forward – finansieras av tung sponsor

Finske forwarden Leevi Teissala är klar för Södertälje. Det tack vare ett extra tillskott i kassan från huvudpartnern Panghus. – Leevi är en högerfattad forward som har sina styrkor offensivt. Irrationell och gillar att ta närmsta vägen till målet, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Leevi Teissala har gjort 18 poäng på 40 matcher i den finska högstaligan och fortsätter säsongen i Södertälje SK. Forwarden ansluter till laget direkt och är tillgänglig redan i kvällens match mot Almtuna.

– Den här värvningen har blivit möjlig tack vare ett extra engagemang från en av klubbens huvudpartners, Panghus, som valt att gå in och täcka upp för att stärka laget i ett viktigt skede av säsongen, skriver Södertälje.