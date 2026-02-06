06 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Södertälje SK förstärker med forward – finansieras av tung sponsor

Södertälje SK rustar inför slutspurten och plockar in finske Leevi Teissala från TPS Åbo. Foto: Bildbyrån

Södertälje SK förstärker med forward – finansieras av tung sponsor

ISHOCKEY 06 februari 2026 09.53

Finske forwarden Leevi Teissala är klar för Södertälje. Det tack vare ett extra tillskott i kassan från huvudpartnern Panghus.
– Leevi är en högerfattad forward som har sina styrkor offensivt. Irrationell och gillar att ta närmsta vägen till målet, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Annons:

Leevi Teissala har gjort 18 poäng på 40 matcher i den finska högstaligan och fortsätter säsongen i Södertälje SK. Forwarden ansluter till laget direkt och är tillgänglig redan i kvällens match mot Almtuna.

– Den här värvningen har blivit möjlig tack vare ett extra engagemang från en av klubbens huvudpartners, Panghus, som valt att gå in och täcka upp för att stärka laget i ett viktigt skede av säsongen, skriver Södertälje.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt