06 februari 2026
PRECIS NU: Här är Vimmerbys lag i derbyt

Robin Christoffersson får chansen mellan stolparna i derbyt. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 06 februari 2026 17.29

Snart vankas det länsderby mot IK Oskarshamn. Precis nyss släpptes laguppställningarna.

Som vi känt till sedan tidigare saknas fortsatt den skadade trion William Alftberg, Emil Ekholm samt Marcus Limpar Lantz. Isak Hansen är iväg på landslagsuppdrag.

Jämfört med onsdagens match mot SSK är Adam Petersson tillbaka. Det blir även ett skifte på målvaktsposten.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Andrafemman: Elias Lindgren, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, August Lissel, Hugo Orrsten

Tredjefemman: Alfred Hjälm, Gustaf Malmkvist – Kevin Wennström, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö

Fjärdefemman: Adam Petersson – Isac Andersson – Oscar Davidsson

Extraforward: Martin Pärna

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

