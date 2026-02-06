VIMMERBY KNÄCKTE DERBYSPÖKET – NOLLADE IKO

Vimmerby Hockey har haft förbluffande svårt i länsderbymatcherna. Dock inte denna kväll. Hemma mot IK Oskarshamn blev det seger med 3-0 och tre väldigt viktiga poäng in på saldot.

Efter att lagkaptenen Jakob Karlsson blivit hyllad för att ha gått om Pelle Ström som den meste spelaren i klubbens historia drog derbyt mellan Vimmerby Hockey och IK Oskarshamn igång.

Ett kaxigt Vimmerby var att förvänta sig inledningsvis, men så såg det inte ut. IKO började derbyt klart bäst, men VH åt sig in i perioden. Efter drygt sex minuter visades Nick Bochen ut och efter dryga tio minuter fick Arvid Hurtig sätta sig på samma ställe.

IKO skapade en del under sina minuter i numerärt överläge, inte minst från Herman Träffs klubba. Vimmerby svarade för ett bra boxplay utöver att man gav just målskytten Träff lite för öppna lägen.

0-0 stod sig perioden ut, men på poäng gick den till gästerna.

Skapade flera lägen

Vimmerby började sedan den andra perioden på ett helt annat sätt. Redan efter fem sekunder av mellanakten blev Johan Mörnsjö fri. 33 sekunder in på perioden belönades man med ett powerplay och den första minuten var stark. Någon utdelning blev det emellertid inte.

Vimmerby skapade sedan ett flertal fina möjligheter att ta ledningen, men såväl Kevin Wennström som Hugo Lejon brände ypperliga chanser.

Drygt elva minuter senare satte Jakob Karlsson upp Filip Fornåå Svensson i läge och forwarden gjorde inget misstag. Han höll i den och tryckte sedan upp pucken högt på Emil Vuuorio. Oscar Davidsson hade sedan ett bra läge att utöka, men brände möjligheten.

Med drygt fyra minuter kvar att spela åkte August Lissel ut i två minuter. Herman Träff fick på nytt ett stort antal skottchanser, men missade de flesta och de övriga tog Robin Christoffersson hand om.

Vimmerby höll undan och ledde med 1-0 efter 40 spelade minuter.

Drömöppning på tredje

VH, som haft så förtvivlat svårt i derbymatcherna, fick sedan en drömöppning på den tredje perioden. IKO:s nyförvärv Samuel Salonen åkte ut för tripping. Sju sekunder hade Vimmerby lyckats med en inövad variant.

Elias Lindgren hittade Anton Carlsson som i sin tur placerade pucken på bladet på Filip Fornåå Svensson. Matchens första målskytt styrde upp 2-0 i nättaket.

Drygt sex minuter in på tredje fick IKO en biljett tillbaka in i matchen. Rekordinnehavaren Jakob Karlsson visades ut. Vimmerby svarade på nytt för ett starkt numerärt underläge och lyckades döda mycket tid. Enda gångerna det blev farligt var när Herman Träff sattes i läge.

Viktiga poäng

Med drygt fem minuter kvar Vimmerby en jättechans att stänga derbyt. Finske Samuel Salonen åkte ut på nytt och hemmalaget fick en ny chans i fem mot fyra. Elias Lindgren hade den bästa möjligheten, men Emil Vuorio klarade precis.

Strax efter det numerära överläget satte Hugo Lejon ett grymt pass till Oscar Davidsson, som fri med gästernas keeper inte lyckades överlista honom.

IKO försökte med vad man kunde, tog ut målvakten och spelade sex mot fem. Spräcka nollan på Robin Christoffersson lyckades man aldrig med och när Kevin Wennström satte 3-0 i tom bur med 19 sekunder kvar var saken helt klar.

