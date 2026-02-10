KHC PLOCKAR IN TIDIGARE NHL-MÅLVAKT

Det har inte blivit någon succé i Brynäs. Nu är den tidigare NHL-målvakten Collin Delia klar för Kalmar HC.

Kalmar HC har velat stärka upp målvaktssidan ytterligare inför slutspelet av Hockeyallsvenskan. Nu har man lyckats. Den amerikanske målvakten Collin Delia har skrivit på för resten av säsongen.

31-åringen kommer närmast från spel i Brynäs IF. Han har spelat 52 NHL-matcher för Chicago Blackhawks och Vancouver Canucks. I AHL har det blivit åtta säsonger med 181 matcher.

Den här säsongen har det inte blivit succé för Collin Delia i Brynäs, men han har vakat kassen i sju CHL-matcher och har där en räddningsprocent på 91,4. I SHL har det blivit sex matcher.

– Jag är väldigt exalterad och stolt över att ansluta till Kalmar vid ett så viktigt skede av säsongen. Laget har gjort ett grymt jobb hittills, men jobbet är inte över. Mitt mål är att säkra det hockeyallsvenska mästerskapet för klubben och fansen, säger Connor Delia.

Målvaktstränaren Joni Puurula kommenterar värvningen så här:

– Jag är väldigt glad att vi fick precis vad vi ville ha. Collin är en väldigt erfaren målvakt som vill ansluta sig tillsammans med Jacob (Crespin) och Carl (Malmkvist). De här tre målvakterna bildar en grym målvaktstrio för resten av säsongen, säger han.