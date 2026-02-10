VIMMERBY FÖLL PÅ STRAFFAR I DALARNA

Vimmerby Hockey ledde med både 1–0 och 2–1 i Dalarna. Mora IK kom tillbaka båda gångerna och tog hand om bonuspoängen i straffläggningen. VH tar en poäng och ligger tre poäng före Västerås IK på negativ kvalplats.

Matchen i Dalarna hann knappt börja innan Moras retsticka Gustav Salmi-Lilja satte in en oschysst tackling och drog på sig en femminutersutvisning för interference. Vimmerby hade initiala problem i powerplay och utdelningen kom när andra powerplay-formationen fick chansen. Hugo Lissel avslutade ett skott som gick fram till Hugo Orrsten och forwarden lyckades lirka in pucken i mål. Orrsten, som inledde säsongen i just Mora, gjorde sitt första mål i VH-tröjan.

Mora utjämnade till 1–1 efter 12.33 när vikarierande centern Isak Jonsson rakade in en målvaktsretur. Kort därpå var Adam Petersson nära att återge Vimmerby ledningen, men Marcus Hellgren Smeds räddade skottet.

Karlsson gjorde mål med slagskott

Mora inledde andra perioden klart bäst och Vimmerby hade förtvivlat svårt att få till sitt offensiva spel. Från i stort sett ingenstans gjorde Vimmerby 2–1 på sin allra första målchans efter drygt tolv minuters spel i andra perioden. Kevin Wennström la upp pucken för Jakob Karlsson som skickade iväg ett slagskott.

Bortalagets lycka blev kortvarig då Mora kvitterade till 2–2 dryga minuten senare. Kristoffer Gunnarsson skickade in pucken framför mål som styrdes in av Ethan De Jong.

Vimmerby spenderade stora delar av andra perioden i egen zon och klarade av två tre mot fem-lägen.

Annons:

Lindgren snuvades på hjälterollen

Vimmerby klarade av två fyra mot fem-lägen i tredje perioden och visade återigen upp ett starkt försvarsspel. Tredje perioden förblev mållös och matchen gick till förlängning. En till stora delar av avvaktande och chansfattig förlängning avslutades med att Oskar Lindgren gjorde mål med ett skott i krysset, men tiden hade gått ut.

Mora la sedan beslag om bonuspoängen efter att Olle Carlsson gjort straffläggningens enda mål med en dragning som lurade Robin Christoffersson.

Vimmerby plockar med sig en poäng hem från Dalarna och ligger tre poäng före Västerås IK med sju matcher kvar att spela. På måndag väntar topplaget Kalmar HC på bortais.