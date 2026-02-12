Uppgifter: SHL-forward återvänder till VH på lån

Växjö Lakers-forwarden Ville Svensson uppges bli utlånad till Vimmerby Hockey för andra säsongen i rad.

Ville Svensson spelade i Vimmerby Hockey på lån i fjol. Nu uppger Expressens hockeyreporter Johan ”MrMadhawk” Svensson att Växjö Lakers-forwarden återvänder till VH på lån under slutdelen av årets säsong.

20-årige forwarden Ville Svensson gjorde tolv matcher för Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan förra säsongen med anledning av att han hade svårt att slå sig in på en ordinarie forwardsplats i Växjö Lakers.

Han står under denna säsong noterad för 38 SHL-matcher med sex poäng, två mål och fyra assist, på kontot.

I kväll uppger Expressens hockeyreporter Johan ”MrMadhawk” Svensson att Ville Svensson lånas ut till Vimmerby Hockey under slutdelen av säsongen. Tidigare i dag hade Expressen uppgifter om att Svensson skulle lånas ut till Västerås, men det ser alltså ut som att det blir spel med Vimmerby i jakten på att undvika negativt kval.