Så ska VH skrälla mot Kalmar: "En riktig game seven-match"

Det hockeyallsvenska uppehållet får i sin tur ett uppehåll i kväll. För Vimmerbys del väntar ett tufft derby mot Kalmar. – Det är säsongens viktigaste match, säger tränaren Eric Karlsson.

Det är just nu uppehåll i Hockeyallsvenskan. I kväll spelas en omgång innan det blir uppehåll igen. För Vimmerbys del, som inte spelat sedan i tisdags mot Mora, är det Kalmar HC som väntar på bortais.

Laget som jagar seriesegern har haft otroligt lätt för Vimmerby under den här hockeyallsvenska eran.

– Det är ett av ligans bästa lag, om inte det bästa. Jag tycker att vi gjort två bra prestationer mot dem, men de har varit extremt effektiva. Så kan man sammanfatta det. Vi har fått forcera på slutet, men haft bra medicin mot dem hemma. Problemet har varit att ta betalt. I dag blir det annorlunda. Det är bortaplan och vi har pratat mycket om tålamod i spelet utan puck, utnyttja deras misstag och straffa dem där. Vi behöver flytta pucken över stora ytor, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Har du sett något som gått fel i de tidigare matcherna, eftersom de gjort mycket mål på er?

– De gjorde fem mål på 17 skott senast. De är väldigt effektiva och det har att göra med att det är ett offensivt skickligt lag. Det har också att göra med att vi har legat under och behövt forcera.

Ser du det här som en bonusmatch med tanke på svårighetsgraden?

– Det tycker jag inte. Vi återsamlades i lördags och har pratat om den här matchen i tre dagar. Det här är tillfället där vi slår Kalmar, där vi straffar dem och tar betalt för det vi skapar. Det är säsongens viktigaste match. Det är få matcher kvar och det är en riktig "game seven"-match för vårt lag.

Fem spelare missar

De tre dagarna ledigt i förra veckan har gjort truppen gott.

– Det har varit välbehövligt för alla. Vi kom tillbaka med sprudlande energi inför slutet och vi har vetat om det här uppehållet. Det finns inga ursäkter kopplat till prestationen. Vi är redo.

Truppmässigt saknas kvartetten Marcus Limpar Lantz, Emil Ekholm, August Lissel och William Alftberg. Samtliga på grund av skada. Emil Ekholm har funnits med på träning en tid, men Eric Karlsson vill inte säga om han är närmare än övriga.

– Han är inte redo ännu och det är svårt att svara på.

Det enda som hände vad gäller VH i sluttampen av fönstret var att man plockade in Ville Svensson på lån från Växjö Lakers. Om han är med i kväll och vem som vaktar kassen vill VH-tränaren inte säga.

– Det får du se på laguppställningen.