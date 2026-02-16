16 februari 2026
Han får chansen mellan stolparna – så ställer VH upp

Hugo Lejon får Ville Svensson i sin kedja när lånet från Växjö debuterar. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 16 februari 2026 17.30

Fjärde och sista försöket för Vimmerby Hockey att försöka fälla Kalmar HC i ett derby den här säsongen. Nu står det klart hur Eric Karlsson och Stefan Fredriksson formerar laget.

I mål blir det Pontus Eltonius som får chansen den här gången. Inlånade Ville Svensson går in direkt och bildar ungdomskedja med Hugo Orrsten och Hugo Lejon. 

Marcus Limpar Lantz, Emil Ekholm, August Lissel och William Alftberg är på frånvarolistan.

Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemma: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Hugo Orrsten, Ville Svensson, Hugo Lejon

Tredjefemma: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson

Extraforward: Martin Pärna

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

