Han får chansen mellan stolparna – så ställer VH upp

Hugo Lejon får Ville Svensson i sin kedja när lånet från Växjö debuterar.
Foto: Rickard Johnston
I mål blir det Pontus Eltonius som får chansen den här gången. Inlånade Ville Svensson går in direkt och bildar ungdomskedja med Hugo Orrsten och Hugo Lejon.
Marcus Limpar Lantz, Emil Ekholm, August Lissel och William Alftberg är på frånvarolistan.
Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)
Förstafemma: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson
Andrafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Hugo Orrsten, Ville Svensson, Hugo Lejon
Tredjefemma: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson
Extraforward: Martin Pärna