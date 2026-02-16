"AP" visade framfötterna när VH föll stort

Adam Petersson var en ljusglimt i mörkret när Vimmerby Hockey förlorade med 1–7 mot Kalmar HC. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey hade en blytung kväll i Kalmar. Adam Petersson var dock en ljusglimt i 1–7-förlusten.

En riktigt jobbig första period blev Vimmerby Hockeys fall i Hatstore Arena på måndagskvällen. Kalmar tryckte gasen i botten från start och ett till synes chanslöst och paralyserat Vimmerby hade ingenting att sätta emot.

Ställningen var 5–1 efter första perioden och matchen var punkterad och avgjord. Besvikelsen var stor i VH-lägret efter 7–1-nederlaget.

– Det är såklart jättetufft. Vi hade höga förhoppningar på oss själva när vi klev in i den här matchen. Vi kom inte alls ut som vi vill, säger Adam Petersson.

Vad är det som felar i er insats i dag?

– Vi snackade mycket inför matchen om att vi inte får ge dem de här chanserna. De är otroligt bra på att göra mål. I första bytet ger vi dem chansen och de hugger direkt, säger Adam Petersson.

"Får inte stopp på dem"

Vimmerby fick aldrig stopp på blödningen och släppte in tre mål inom loppet av en dryg minut i slutet av första perioden.

– Vi blir väl lite stressade samtidigt som vi inte får stopp på dem. De gör mål på sina chanser och vi får inte till det.

Hur var tongångarna här inne efter första perioden när man har en tanke kring matchen som inte blir som man har tänkt sig?

– Det är bara att nollställa och gå ut med tankesättet 0–0 och göra det bästa av situationen. Vi har inte förlorat någonting efter första perioden så det är bara att gå ut och göra det bästa av det. Vi lyckas inte göra mål på våra chanser i andra perioden. Jag har några som jag inte lyckas få dit. Ett psykologiskt mål hade betytt mycket, men vi lyckas inte och de gör två mål till.

Kalmar HC har vunnit samtliga fyra matcher mot Vimmerby denna säsong.

– De är riktigt skickliga och har bra snurr i anfallszon och bra fart. Vi får inte stopp på dem i egen zon.

Hur bra är Kalmar?

– De är otroligt skickliga på att göra mål och de släpper också till chanser som vi ska ta vara på.

"Bara att fortsätta"

Adam Petersson gjorde en fullt godkänd insats och var Vimmerbys bäste spelare i länsderbyt.

– Det har gått bra på slutet och jag känner att jag har byggt upp självförtroende. Jag får mer chanser och det är bara att fortsätta.

Han kom till flera bra chanser och var nära att bli målskytt, bland annat med ett backhandskott som tvingade Carl Malmqvist till en vass räddning.

– Jag ska göra mål på någon av chanserna. Det är tufft för självförtroendet framför mål och när man väl får chanserna. Man behöver väl få dit ett skitmål och sedan bygga vidare på det.

Vimmerby är efter kvällens omgång, där både Troja-Ljungby och Västerås vann, nere under strecket med lika många poäng som Västerås.

– Vi är på samma poäng som Västerås och vi ska inte drabbas av panik. Det är fortfarande sex matcher kvar och vi har i princip allt i egna händer.