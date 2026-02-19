Virserum höll undan – nu väntar spännande seriefinal

Kvällens match mot jumbon Wettern blev onödigt spännande – men Virserum höll undan och har fortsatt chans på kval mot division två. Sista omgången på söndag kommer bli rafflande.

Det är upplagt för en ordentlig rysare i hockeytrean på söndag. Rydaholm leder serien, en poäng för Virserum och två före Lenhovda. Lenhovda har klart bäst målskillnad. För Virserums del krävs troligen tre poäng mot Rydaholm, vid två poäng är risken stor att Lenhovda slinker förbi.

– Det är roligt att det blir så, det är det vi har pratat om senaste veckorna. Rydaholm är ett bra hockeylag och det kan bli en rolig match. Vi vet om deras styrkor och de vet om våra tror jag. Försvaret måste sitta, de är ett framtungt lag och skickliga i anfallszon. Vi måste spela en solid defensiv. Chanser framåt kommer vi skapa och där är vi starka, säger tränaren Tobias Jahr.

Nära att tappa jätteledning

Mer om det i helgen. Kvällens hemmamatch mot Wettern spelades som bekant i Åseda på grund av isproblemen i Virserum. Förändringen tycktes inte störa VSGF alls som hade 5-1 efter 29.33.

Den andra halvan av matchen blev inte alls lika rolig. Wettern åt sig ikapp och reducerade till 6-5 med drygt två minuter kvar. Virserum lyckades hålla undan och satte 7-5 i tom kasse med tio sekunder kvar.

– Vi börjar väldigt bra, hela första är bra och vi sköljer över dem. Vi har en trygg och stabil ledning. I andra får de ett kontringsmål till 4-1, vi gör 5-1 i powerplay och man tänker att det är klart. Vi slappnar av och hamnar på hälarna. De ökar trycket och får in några puckar. De gör 6-5 och då var det lite nerv, men det kändes aldrig jättehotat.

Theo Lundqvist gjorde två mål. Adam Dahl, Carl Backskär, Oscar Skiöld, Pierre Gustavsson och Vilgot Karlsson stod för de övriga.

Backen Alfred Skärkarl samt vassa kedjan med Dahl, Lundqvist och Skiöld plussas.