Backen tvingas kasta in handduken – hyllas på fredag

Beskedet kom från Kalmar under lördagen. Det var i december 2024 som Jardeskog drog in i sargen i en bortamatch mot Västerås. Knäskålen sprack i fyra delar och sedan dess har skåningen kämpat för en comeback – men nu har hoppet brunnit ut.

Jardeskog tvingas lägga av med hockeyn, 30 år gammal. I fredagens hemmamatch kommer han att hyllas i Hatstore Arena.

”Hockeyn är ibland lika grym som den är vacker. För Ludvig Jardeskog tog resan slut på ett sätt ingen hade önskat. En knäskada satte stopp för fortsatt spel, men den kan aldrig sudda ut det avtryck Jarde lämnat efter sig under sin karriär på isen. När vi möter Mora hemma i Hatstore Arena, gör vi det för att hylla en sann krigare. Det blir en kväll fylld av känslor när Ludvig snörar på sig skridskorna en allra sista gång”, skriver Kalmar på sin hemsida.

"Helt bedrövad"

Jardeskog själv är förstås nedslagen.

– Ja, vad ska man säga – jag är helt bedrövad. Jag har slitit hårt varje dag i över ett år med min rehab och verkligen gjort allt jag kunnat för att ta mig tillbaka till ishockeyn. Men knät håller tyvärr inte för en fortsatt elitkarriär. Det finns så många spelare, tränare och ledare att tacka. Jag har fått träffa otroligt många härliga människor under min karriär, och jag hoppas att jag får ha kontakt med många av dem livet ut. Ingen nämnd, ingen glömd, säger han till klubbens hemsida.

Backen har representerat tre klubbar i länet: Kalmar, Västervik och Vimmerby. Totalt blev det 214 matcher i Allsvenskan och 138 i Hockeyettan.