VH SLOG TOPPLAGET EFTER MAGISKA MINUTER

Vimmerby Hockey besegrade topplaget BIK Karlskoga med 5–1 efter fyra mål i tredje perioden. Foto: Ossian Mathiasson

Tre mål på lika många minuter. Det gav Vimmerby Hockey tre viktiga poäng i bottenstriden hemma mot BIK Karlskoga. VH vann med 5–1 och är nu uppe på lika många poäng som Västerås IK på säker mark.

Ett påkopplat och initiativrikt Vimmerby inledde matchen piggt med bra offensivt tryck och skapade lägen för ett tidigt ledningsmål. Det dröjde till den tolfte minuten innan Vimmerby rättvist tog ledningen med 1–0.

Arvid Caderoth vann tekningen i offensiv zon och Elias Lindgren hittade en ren yta på bortre sidan, tog emot en öppnande passning från Anton Carlsson och hängde upp pucken i första krysset.

Vimmerby svarade för en i många aspekter stark öppningsperiod och Karlskoga steppade upp i slutet av första perioden.

Händelsefattig mittperiod

Vimmerby skaffade sig ett tidigt powerplay i andra perioden och fick en gyllene chans att gå ifrån till 2–0. Det följdes upp av ett av säsongens svagaste numerära överlägen. VH hade förtvivlat svårt att ta sig in i zonen med kontrollerat spel och var inte ens nära en målchans.

Vimmerbys besök i offensiv zon var därefter sällsynta samtidigt som gästerna från Värmland stod upp på ett helt annat sätt i defensiven och höll Vimmerby borta från offensiv zon.

Med drygt fem minuter kvar av en händelse- och chansfattig andra period kvitterade Karlskoga till 1–1. Tim Barkemo avlossade ett lågt skott från blålinjen som träffade Pontus Eltonius högra benskydd och gick in i mål.

Anmärkningsvärt är att Vimmerby bara fick iväg ett (!) skott i mittperioden jämfört med Karlskogas sex.

Tre mål på tre minuter

Efter den sömniga mittperioden var aktiviteten från båda lagen på en helt annan nivå i tredje perioden. Vimmerby ryckte upp sig och gjorde två mål inom loppet av 19 sekunder. Hugo Lejon gjorde 2–1 när han snappade upp en puck som gick i täck och hittade krysset med ett mästerligt avslut.

19 sekunder senare utökade VH ledningen till 3–1 efter en omställning. Johan Mörnsjö hittade in med en puck i slottet till Arvid Hurtig som var klinisk i skottögonblicket.

Kort därpå drog Karlskoga på sig en utvisning för sex man på isen. Nick Bochen sköt från blålinjen och med bra skymning framför mål var 4–1 ett faktum.

Karlskoga tog ut målvakten med fem minuter kvar och hade en puck i stolpen innan Anton Carlsson fastställde slutresultatet till 5–1.

Vimmerby kliver i och med segern upp på lika många poäng som Västerås IK på säker mark med fem matcher kvar att spela. Ner till Troja-Ljungby på jumboplatsen är det nio poäng plus att VH har bättre målskillnad än Smålandskonkurrenten.

VH har ytterligare tre matcher denna vecka. Östersunds IK hemma på onsdag, Almtuna IS borta på fredag och AIK hemma på söndag.