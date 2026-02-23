Karlsson skickade passning: "Mentalt mår de nog inte så bra nu"

Eric Karlsson hade mycket att vara nöjd över efter hela 5-1 mot Karlskoga.

Västerås IK satte press på Vimmerby Hockey i lördags. I kväll gav Vimmerby svar på tal. – De kollar garanterat detta och ser resultatet. Mentalt mår de nog inte så bra nu, säger tränaren Eric Karlsson efter 5-1 mot Karlskoga.

Det är en stenhård kamp mellan Eric Karlssons nuvarande lag, tillika moderklubben, och hans tidigare arbetsgivare Västerås IK. I lördags tog Västerås fjärde raka segern när man körde över AIK med 5-1.

Med tanke på att Vimmerby ställdes mot Karlskoga under måndagsaftonen såg nog Västerås sin chans att sitta i ett bra läge med fem omgångar kvar.

Då svarade Vimmerby upp genom att besegra tabelltrean med samma siffror.

– Mentalt mår de nog inte så bra nu. De kollar garanterat detta och ser resultatet. Nu är det vi som jagar dem och alla vet att pressen är på Västerås. Alla vet förutsättningarna för Vimmerby kontra Västerås i den här serien. Därför är jag imponerad över gruppen som gör det här kontrollerat och vinner välförtjänt, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

"Sätter tonen för perioden"

Vimmerby Hockey svarade för två väldigt bra perioder hemma mot Karlskoga och en som inte riktigt nådde samma höjd. Samtidigt lät man inte Karlskoga skapa särskilt mycket i just den akten heller.

– Jag tycker att första perioden är bra. Vi kommer ut och är kontrollerade. Vi pratade inför om att vara coola i skallen, men även aggressiva och det klarar vi bra. Vårt powerplay i andra är rent uselt och det sätter tonen för perioden. Jag tycker ändå att vi håller ihop det och tvingar dem att lägga dåliga dump. De skapar egentligen ingen målchans, men vi är för svaga på pucken i andra och framför allt våra forwards gällande kampmomenten.

I den tredje akten blev det en ordentlig uppryckning. Några magiska minuter gjorde att VH gick iväg från 1-1 till 4-1 och vann till slut perioden med 4-0 och matchen med 5-1.

– Tredje är jättebra. Hugo (Lejon) gör ett viktigt mål och så får vi 3-1 direkt och 4-1 i powerplay. Det sätter oss i ett bra läge. Det var en bra match generellt och vi släpper till väldigt lite chanser.

"Vill nog lika mycket"

Eric Karlsson tror inte att Vimmerby hade en större hunger än sina motståndare sista 20.

– De vill nog lika mycket som oss. Det är mer att vi är svårspelade, inte bjuder på något och är sylvassa när vi får chanserna.

Vimmerby hade tre powerplay i matchen. Det första var bra, det andra kanske hela säsongens sämsta och i det tredje kom det viktiga 4-1-målet.

Hur kan det se ut så?

– Vi möter delvis ett bra PK, de är duktiga där, men vi har problem att ta oss in i zon. Det är det stora. Det sätter oss i skiten, det går sekunder, vi kommer fel och det blir hackigt. Men det var viktigt att få det målet.

Inget rotationsfokus offensivt

Pontus Eltonius fick chansen i kassen och svarade för en habil insats.

– Det är en tuff vecka belastningsmässigt. "Ponta" gör det bra nu, men vi kommer rotera under veckan och det är viktigt för oss.

Offensivt är det också spelare tillbaka. Både Martin (Pärna) och framför allt Isac (Andersson) fick sitta i dag. Kommer ni rotera där också?

– Vi spelar de spelare som är bäst varje dag. Om det är Isac, Martin, Davidsson (Oscar) eller någon annan får vi se. Där är det inget rotationsfokus, utan vi spelar de som är bäst.

Tre matcher återstår denna intensiva matchvecka. Östersund hemma på onsdag, Almtuna borta på fredag och AIK hemma på söndag. Att få den här starten på den betydelsefulla veckan tackar Eric Karlsson naturligtvis inte nej till.

– Det betyder mycket såklart. Det är som ett slutspel och hade det inte gått som vi velat, så hade vi ändå analyserat, stängt ned den här matchen och gått vidare.

Nu väntar en lugnare dag för spelarna i morgon med någon form av fysisk aktivitet.

– Sedan stänger vi matchen tillsammans och så blir det på torsdag också.