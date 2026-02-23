Målexplosion efter Lejons mästerliga skytte: "Inte så mycket att tänka på"

Vimmerby Hockey var i ledning med 1–0 efter första perioden och BIK Karlskoga utjämnade till 1–1 i andra perioden där Vimmerby hade förtvivlat svårt att få till sitt offensiva spel och fick ägna sig åt försvarsspel.

– Vi står emot bra även fast de har mycket puck. Vi ligger mycket bra på insidan och låter dem bara vara på utsidan. Ibland kan det vara så att man fastnar i andra perioden och med tanke på det tycker jag att vi sköter det bra och tacklar det bra, säger Hugo Lejon.

Vimmerby hittade i tredje perioden tillbaka till farten, kreativiteten och aggressiviteten som de höll i öppningsperioden och fick även fart på målskyttet. Hugo Lejon gjorde 2–1 med ett skott rakt upp i bortre krysset efter 48.33.

– Det var väl inte så mycket att tänka på. Det kom ut en retur mitt framför mig när Hansen (Isak) försökte ta ett skott. Det var bara att försöka trycka den på bortre och den gick in, säger Hugo Lejon.

Lejons mål fick fart på VH

Pucken for rakt upp i högra krysset och Olof Lindbom i Karlskogamålet hade ingenting att göra åt det kliniska avslutet.

– Den satt bra faktiskt. Det är skönt när den går in när man skjuter. Vår lina har skapat en hel del chanser senaste matcherna och det känns som att det har funkat bra. Därför är det jätteskönt när pucken trillar in, säger Hugo Lejon och fortsätter:

– Målet kom i ett jätteviktigt läge då Karlskoga var bättre än oss i andra perioden. Vi kom ut i tredje perioden och svarade upp bra med den andra perioden som var. Därför blir det målet jätteviktigt, att vi trycker dit den och får momentum.

Hugo Lejons 2–1-mål visade sig vara förlösande och energigivande för hemmalaget som gick ifrån till 4–1 på kort tid. Arvid Hurtig gjorde 3–1 19 sekunder efter 2–1-målet och tre minuter senare fyllde Nick Bochen på med 4–1 i powerplay, assisterad av Hugo Lejon. VH vann till slut med 5–1 efter Anton Carlssons mål i tom kasse.

– I tredje känns det som att vi trycker lite mer och får lite mer energi. När vi gör 2–1-målet ökar energin ännu mer och sedan kommer Hurtig och gör det fina prickskyttet fram till 3–1. Det var riktigt bra genomfört och kul att vi får utdelning också.

Att få utdelning i powerplay betyder mycket, enligt Hugo Lejon.

– Jag tycker framför allt att det är skönt att Nick (Bochen) skjuter. Jag tycker att vi har skjutit lite för lite i powerplay plus att vi har haft problem med ingångarna. Det är skönt att det äntligen funkar och det är något vi behöver utveckla.

– Powerplay har varit ett problem, helt klart. När uppspelet inte har funkat så har zonen funkat och tvärtom. Vi har inte kombinerat det så bra än, men det var skönt att det funkade i dag.

"Gör man det så blir man tokig"

För Hugo Lejon var det en speciell kväll med tanke på att det var hos kvällens motståndare som han fick sitt stora genombrott säsongen 24/25 med sju fullträffar på 17 matcher.

– Det var en jättebra tid i Karlskoga. Jag trivdes jättebra och det var där det tog fart för mig. Jag hade en jäkla utdelning där ett tag och allting funkade. Det är ganska många spelare kvar sedan jag var där så det är klart att det är jättekul att träffa dem, spela mot dem och extra skönt att knäppa dem på näsan.

Vimmerby är nu uppe på lika många poäng som Västerås IK på säker mark inför de fem sista matcherna. Notabelt är att Västerås IK är Hugo Lejons moderklubb och det var från VIK som han anslöt till VH mitt under årets säsong.

Vad tänker du kring avslutningen på denna rafflande bottenstrid?

– Jag tänker väl inte så mycket mer än att vi behöver göra det vi kan påverka och fokusera på och spela så bra som vi kan göra. Vi är med mot alla motstånd och kan slå alla lag i den här ligan. Vi kan inte stirra oss blinda på tabellen, gör man det så blir man tokig.