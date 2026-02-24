VH-duo tar plats i veckans lag efter storsegern

Vimmerby Hockey skakade av sig 1–7-nederlaget mot Kalmar HC och slog BIK Karlskoga med 5–1 på måndagskvällen. Tränaren Eric Karlsson och backen Elias Lindgren belönas med varsin plats i veckans lag som TV4-experten Fredrik Söderström har tagit ut.

Vimmerby Hockey hade ingenting att sätta emot när det blev förlust med 1–7 borta mot seriesegerjagande Kalmar HC förra måndagen.

Nu, en vecka senare, fick VH gruvlig revansch när topplaget BIK Karlskoga besegrades med 5–1 på hemmamatch efter en lysande tredje period med fyra fullträffar.

TV4:s hockeyexpert Fredrik Söderström har nu tagit ut veckans lag i Hockeyallsvenskan.

Både VH-tränaren Eric Karlsson och backen Elias Lindgren, som öppnade målskyttet med ett tjusigt avslut rakt upp i första krysset, tar plats i veckans lag.

Veckans lag ser ut enligt följande:

Målvakt: Oliver Håkansson (Västerås IK)

Backar: Elias Lindgren (Vimmerby Hockey) och August Berg (MoDo)

Forwards: Fredrik Forsberg (IF Björklöven), Daniel Muzito Bagenda (AIK) och Oscar Lawner (Västerås IK).

Tränare: Eric Karlsson (Vimmerby Hockey)