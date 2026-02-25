25 februari 2026
LIVE: Vimmerby jagar seger hemma mot Östersund

Anton Carlsson är glad. Han har visat fin form den senaste tiden. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 25 februari 2026 19.05

Vimmerby exploderade i tredje perioden mot Karlskoga för två dygn sedan och vann med 5-1. Nu väntar Östersunds IK på hemmaplan. Följ matchen med oss.

Det är en oerhört intressant bottenstrid som väntar i Hockeyallsvenskan. Fem omgångar återstår och den här veckan spelas hela fyra matcher. Det här är den andra matchen denna vecka och dramat går vidare.

Vimmerby körde över Karlskoga med 5-1 i måndags och inför kvällens omgång står Västerås och Vimmerby på samma poäng. Troja-Ljungby börjar bli rätt distanserat och är nio poäng bakom de två övriga bottenlagen. 

Under onsdagskvällen är det Östersunds IK som står för motståndet. Inte direkt ett drömmotstånd för VH den här säsongen. Matchen i Vimmerby tidigare den här säsongen slutade 1-2 och båda bortamatcherna har slutat 4-1 i Östersunds favör. 

Därmed behöver Vimmerby bryta en ond trend under onsdagskvällen. Dock har VH nu två raka hemmasegrar och kan i kväll plocka den tredje.

Parallellt spelar Västerås mot Karlskoga och Troja tar sig an Kalmar.

