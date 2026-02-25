Hektiska veckan fortsätter med ny hemmamatch: "Avgörande match-mentalitet"

Vimmerby Hockey fick bästa möjliga start på fyramatchersveckan med 5–1 mot BIK Karlskoga i måndags. I kväll väntar Östersunds IK på hemmais.

Vimmerby Hockey tog tre starka poäng hemma mot tabelltrean BIK Karlskoga i måndags efter en formidabel tredje period med fyra fullträffar. Både Vimmerby och Västerås står på exakt samma antal poäng när 15 poäng återstår att spela om. En oerhört intressant och dramatisk avslutning på bottenstriden är att vänta.

"Säger mycket om gruppen som vi har"

Vimmerbys huvudtränare Eric Karlsson sätter stort värde på segern som laget inkasserade i måndags.

– Det ger väldigt mycket ur flera perspektiv. Nummer ett är att vi kommer tillbaka efter Kalmarmatchen som vi såklart är besvikna över och vi visar direkt att det bara var en engångsföreteelse. Det tycker jag att den här gruppen har gjort fantastiskt bra under hela säsongen. Har vi haft någon plump så har vi alltid studsat tillbaka och det tycker jag säger mycket om gruppen och mentaliteten som vi har. Nummer två är att det är viktigt kopplat till tabellen och känslan av att vi vet att vi kan slå alla lag när vi har dagen. Nu gäller det att skapa förutsättningar för att ha den dagen alla tillfällen under resterande delen av säsongen, säger Eric Karlsson.

Dagen efter 5–1-segern samlades laget för att stänga matchen, kolla video och sysselsätta sig med frivillig aktivitet.

– Vi hade ett gäng som gick på is, ett gäng som promenerade och ett annat gäng som var på gymmet. Upplägget denna vecka är att vi ses mellan matcherna för att stänga den senaste matchen och analysera den och sedan är det någon form av aktivitet och fullt fokus framåt, säger Eric Karlsson.

Vimmerby hade en kortare lagträning på onsdagsförmiddagen.

– Det var inget speciellt utan det handlar om att väcka kropparna, få en bra känsla inför kvällen och spela djungelhockey som vi brukar göra.

"Inte jätteviktigt för mig"

Vimmerby har spelat en match denna vecka och spelar ytterligare tre matcher innan veckan är slut. Östersunds IK kommer på besök i afton. Därefter väntar Almtuna IS på bortais på fredag och AIK på hemmais på söndag.

– Jag tänker att vi ska behandla matchen som att det vore sista matchen på säsongen i form av att alla vet förutsättningarna. Vi behöver gå in med en avgörande match-mentalitet och bygga vidare på det vi har gjort väldigt bra på slutet. Som jag har sagt tidigare krävs det också att killar kliver fram och gör sina bästa matcher för säsongen. Jag tycker att vi fick en del gubbar som verkligen klev fram och levererade senast för oss. Defensivt vet vi att vi är väldigt ramstarka. Jag tycker knappt att Karlskoga har någon målchans på hela matchen, det är ytterst få i alla fall.

Vad tänker du om att du blev uttagen som tränare i veckans lag som Fredrik Söderström har tagit ut?

– Jag tänker väl inte så jättemycket. Jag tänker att det är killarna på isen som gör en jäkligt bra insats hemma mot Karlskoga och det är de som förtjänar credden på något sätt. Det är inte jätteviktigt för mig. Det är givetvis roligare att få positiva saker om sig än skäll som man oftast får som tränare i den här branschen. Jag tycker att det är killarna som förtjänar berömmet för att de gör en fantastisk insats.

Ingen info om hur laget formeras

Eric Karlsson berättar att William Alftberg och Emil Ekholm är fortsatt skadade och vill inte ge någon ytterligare information om hur laget formeras mot Östersund.

– Du får kolla på det när det släpps här i kväll.

Hur är läget med William Alftberg?

– Alftberg har inte gått på is än efter sin skada så han har en resa att göra. Utefter prognosen går det väldigt bra. Jag pratade med honom i dag och det ser bra ut. Vi får se när och om det är möjligt för spel den här säsongen. Det är svårt att sia om nu.