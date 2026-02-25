JUST NU: Ändrar på ett vinnande lag – så ställer VH upp

Hugo Lejon gjorde ett viktigt mål senast. Kliver han fram igen?

I måndags körde Vimmerby Hockey över BIK Karlskoga med 5-1. Trots storsegern blir det en förändring i Vimmerbys lag.

Den förändringen går att hitta på målvaktspositionen och är kanske inte så överraskande ändå. Eric Karlsson öppnade efter måndagens storseger för att man skulle ha ett rotationsfokus på målvaktsposten under den här fyramatchersveckan.

I kväll byter man därför målvakt. Robin Christoffersson tar plats mellan stolparna och Pontus Eltonius håller till i båset.

När det gäller det övriga laget matchar Eric Karlsson och Stefan Fredriksson samma manskap mot Östersunds IK. Det innebär att Isac Andersson och Martin Pärna hamnar på läktaren även i dag. Skadade är fortsatt Emil Ekholm och Wlliam Alftberg.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Ville Svensson, Hugo Orrsten

Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Marcus Limpar Lantz, August Lissel, Johan Mörnsjö

Tredjefemman: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Extraspelare: Oscar Davidsson

Givetvis är vår tidning på plats och liverapporterar. HÄR följer du vår kommentering av matchen.