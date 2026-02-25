JUST NU: Ändrar på ett vinnande lag – så ställer VH upp

Hugo Lejon gjorde ett viktigt mål senast. Kliver han fram igen?
Den förändringen går att hitta på målvaktspositionen och är kanske inte så överraskande ändå. Eric Karlsson öppnade efter måndagens storseger för att man skulle ha ett rotationsfokus på målvaktsposten under den här fyramatchersveckan.
I kväll byter man därför målvakt. Robin Christoffersson tar plats mellan stolparna och Pontus Eltonius håller till i båset.
När det gäller det övriga laget matchar Eric Karlsson och Stefan Fredriksson samma manskap mot Östersunds IK. Det innebär att Isac Andersson och Martin Pärna hamnar på läktaren även i dag. Skadade är fortsatt Emil Ekholm och Wlliam Alftberg.
Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Ville Svensson, Hugo Orrsten
Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Marcus Limpar Lantz, August Lissel, Johan Mörnsjö
Tredjefemman: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson
Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Extraspelare: Oscar Davidsson
