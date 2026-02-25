25 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

JUST NU: Ändrar på ett vinnande lag – så ställer VH upp

Hugo Lejon gjorde ett viktigt mål senast. Kliver han fram igen?

JUST NU: Ändrar på ett vinnande lag – så ställer VH upp

ISHOCKEY 25 februari 2026 17.14

I måndags körde Vimmerby Hockey över BIK Karlskoga med 5-1. Trots storsegern blir det en förändring i Vimmerbys lag.

Annons:

Den förändringen går att hitta på målvaktspositionen och är kanske inte så överraskande ändå. Eric Karlsson öppnade efter måndagens storseger för att man skulle ha ett rotationsfokus på målvaktsposten under den här fyramatchersveckan. 

I kväll byter man därför målvakt. Robin Christoffersson tar plats mellan stolparna och Pontus Eltonius håller till i båset. 

När det gäller det övriga laget matchar Eric Karlsson och Stefan Fredriksson samma manskap mot Östersunds IK. Det innebär att Isac Andersson och Martin Pärna hamnar på läktaren även i dag. Skadade är fortsatt Emil Ekholm och Wlliam Alftberg. 

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Ville Svensson, Hugo Orrsten

Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Marcus Limpar Lantz, August Lissel, Johan Mörnsjö

Tredjefemman: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Extraspelare: Oscar Davidsson

Givetvis är vår tidning på plats och liverapporterar. HÄR följer du vår kommentering av matchen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt