VIMMERBY TOG ANDRA RAKA SEGERN – UPPE PÅ SÄKER MARK

Vimmerby Hockey besegrade Östersunds IK med 3–1 och kliver upp på säker mark i den jämna bottenstriden. Foto: Ossian Mathiasson

Seger i måndags, seger i dag. Vimmerby Hockey fortsätter plocka vinna segrar i bottenstriden av Hockeyallsvenskan. Östersunds IK besegrades med 3–1 efter stor dramatik i kväll.

5–1-segern hemma mot BIK Karlskoga i måndags gav en perfekt start på fyramatchersveckan.

I kväll kom andra raka segern när Östersunds IK besegrades med 3–1.

Östersund öppnade första perioden klart bäst innan Vimmerby jämnade ut spelet klart och tydligt under andra delen av öppningsperioden. Halvvägs in i första perioden iscensatte Vimmerby en omställning som gav Adam Petersson ett friläge. VH-forwarden gjorde inget misstag och stänkte dit 1–0 bakom Carl Lidö i gästernas mål.

När spelarna kom ut för spel i andra perioden saknades Anton Carlsson i förstakedjan och ersattes av Oscar Davidsson. Carlssons frånvaro visade sig vara på grund av att han hade fått en smäll på handen som gjorde fortsatt spel omöjligt.

Vimmerby var fortsatt i ledning med 1–0 efter 40 minuters spel, men det var en ytterst skör ledning. Vimmerby borde sett till antalet klara lägen ha utökat ledningen i andra akten.

I andra perioden fick även backen Isak Hansen kliva av på grund av en underkroppsskada.

Dramatik i tredje perioden

Vimmerby fick en ypperlig chans att utöka ledningen till 2–0 i powerplay i början av tredje perioden. Här radade Vimmerby upp på lägen och närmast var Johan Mörnsjö när han hade ett skott som gick klockrent i stolpen.

Kort därpå fick Östersund chansen i powerplay och bombarderade med skott innan en storspelande Robin Christoffersson fick kapitulera. Leo Sundqvists skott från blålinjen gick hela vägen in i mål efter bra skymning framför mål.

När Vimmerby sedan fick chansen i powerplay tog man betalt. Johan Mörnsjö la in pucken till Arvid Caderoth som sköt. Carl Lidö stod emot, men returen från Kevin Wennström kunde han inte ta.

Därefter fick Östersund ett nytt powerplay och här var det fara och färde flera gånger. Robin Christoffersson kom upp stort två-tre gånger och VH räddades av stolpen en gång.

VH försvarade sig förtjänstfullt och gjorde 3–1 i öppen kasse genom Arvid Caderoth med 18 sekunder kvar.

I och med segern går Vimmerby förbi Västerås IK och tar sig upp på säker mark. Vimmerby ligger två poäng före Västerås, som kom ikapp till 1–1 och förlorade med 1–2 mot Karlskoga efter förlängning. Anmärkningsvärt är bottenkonkurrenten Troja-Ljungbys 3–1-seger mot serieseger-jagande Kalmar HC.

På fredag väntar Almtuna IS på bortaplan innan AIK kommer på besök på söndag.