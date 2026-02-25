Karlsson hyllar ersättarna efter segern: "Visar att han ska ha en plats"

Nyckelspelarna Anton Carlsson och Isak Hansen fick kliva av. Då tycker tränaren Eric Karlsson att både Oscar Davidsson och Alfred Hjälm visade precis det han ville se. – Det är glädjande, konstaterar han.

Vimmerby besegrade Östersund med 3-1 hemma i VBO Arena och tog tre viktiga poäng Efter den första perioden var man i ledning med 1-0, men Eric Karlsson var inte särskilt nöjd efter 20 spelade minuter.

– Östersund kommer ut och är desperata, fysiska och körde på oss. Vi var svaga i kampmomenten och specifikt tekningarna. De fick fast oss utan att skapa särskilt mycket, säger VH-tränaren.

Adam Petersson såg till att VH kunde ta ledningen efter en omställning.

– Vi bröt några spel i mittzon och kunde ha skadat dem ännu hårdare. Det var viktigt att få 1-0-målet, men jag är inte nöjd med första perioden. I andra tycker jag att vi växer in i det. Vi gör ett dåligt förstabyte och det är tur att de inte gör mål på situationen som granskas. Det blir matchavgörande.

"Vi tröttar ut dem"

Eric Karlsson tyckte sedan att gästerna från Jämtland mattades av.

– De är stora och blir trötta. Vi tröttar ut dem. Vi borde ha tagit bättre betalt i slutet av andra och framför allt i början av tredje. Vi kommer ut väldigt bra där och det är tufft att de får 1-1. Bytet efter tar vi kommandot igen och viktigt att powerplay kan vinna matchen åt oss.

Han var inte belåten över det insläppta målet i boxplay.

– Vi agerade fel där och får titta på den. Vi hade dåligt puckspel emellanåt och det är dåligt gjort av oss som leder till att vi måste ta den utvisningen.

Att Vimmerby brände så oerhört klara målchanser uppskattades förstås inte heller.

– Det har varit återkommande. Positivt är att vi kommer till fler sådana situationen, men negativt är att det kan bli matchavgörande. Vi behöver göra mål och vi behöver ta betalt. När man vinner är det lätt att förbise det, men vi har svårt att ta betalt. Nu räckte det med två och ett i öppen kasse, men generellt behöver man göra tre i hockey för att vinna.

"Blir ett tråkigt svar"

Nu har VH tre raka segrar på hemmais och imponerande 11-2 i målskillnad efter att ha mött IK Oskarshamn, BIK Karlskoga och Östersunds IK.

– Vi har haft problem hemma i år, så det är jätteviktigt. Jag tycker att vi har gjort bra prestationer, men vi har haft svårt att ta betalt.

Tack vare de tre poängen, samtidigt som Västerås fick nöja sig med en mot Karlskoga, är Vimmerby på säker mark med fyra omgångar kvar att spela. Två poäng har man ned till storklubben.

– Det är jättepositivt att vara i den här situationen, men det blir ett tråkigt svar. Vi kan bara göra vårt jobb och fortsätta göra det. Nu ska vi analysera den här matchen, stänga den och gå vidare med fullt fokus på Almtuna. Men det är klart att vi hade tagit två segrar på förhand.

Hyllade ersättarna

Två rejäla jobsposter var att nyckelspelarna Anton Carlsson och Isak Hansen fick kliva av.

– Vi vet inte alls hur allvarligt det är, men Anton och Hansen kunde inte slutföra matchen. Vi får se i morgon hur det blir, men vi har en bred trupp. "Affe" (Alfred Hjälm) kommer in och är kylig och hur bra som helst. Davidsson (Oscar) visar att han ska ha en plats på något sätt. Det är glädjande, säger Eric Karlsson.