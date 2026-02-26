Få förunnat med två formstarka målvakter: "Båda två är i zonen"

Robin Christoffersson klev fram med en storstilad insats mellan stolparna i 3–1-segern mot Östersunds IK. Foto: Ossian Mathiasson

Seger med Pontus Eltonius i målet i måndags. Seger med Robin Christoffersson i målet i kväll. Vimmerby Hockey har två målvakter som verkligen har prickat formen i ett viktigt avgörande skede av säsongen.

Vimmerby Hockey slog BIK Karlskoga med 5–1 i måndags och följde upp det med 3–1 mot Östersunds IK på onsdagskvällen.

– Skönt att få två segrar i ryggen och ha något bra att bygga på inför de två andra matcherna den här veckan. Det är viktiga poäng vi tar, säger Robin Christoffersson.

Vad är det som funkar?

– Vårt spel är riktigt bra just nu. Jag tycker att vi har haft ett bra spel senaste två månaderna. Vi har plumpen mot Kalmar, annars har vi lite mer försvarstänk och spelar riktigt bra i försvarszonen. Strukturen i egen zon funkar jättebra och vi stänger ner dem bra i mittzon och släpper inte till lika mycket ”odd man rushes” mot oss bakåt. Det är mycket tryggare att spela som målvakt, säger Robin Christoffersson.

"Båda två är i zonen"

Den starka målvaktssidan med Pontus Eltonius och Robin Christoffersson är ett av Vimmerbys starkaste trumfkort i säsongsavslutningen. Eltonius vaktade kassen i måndags och Christoffersson fick förtroendet i afton.

Lagets sätt att spela gör det lättare och bättre för målvakterna, enligt Christoffersson.

– Jag skulle säga att skillnaden är stor. Innan kände man att det var lite osäkert när vi gick i lite fel lägen och fick för mycket lägen emot oss.

Handlar det om att ni spelar på ett annat sätt mot slutet av säsongen när varje poäng är viktig i bottenstriden eller att ni inte hittade rätt i spelet tidigare under säsongen.

– Det är väl kanske lite både och. Nu på slutet får vi kanske se att det är lite mer försvarstänk och att man får tänka efter lite, ta hem och sedan kommer lägena framåt utifrån det. Det tycker jag att det har gjort i de två senaste matcherna. Förra matchen är en riktigt bra match och Pontus är otroligt bra. Jag tycker att det är lite svagare i början av dagens match, men vi växer in i det bra.

Christoffersson uppskattar konkurrensen på målvaktssidan och att båda målvakterna är i gott slag.

– Vi funkar jättebra med varandra. Vi är två som vill spela och två som spelar bra just nu. Det känns som att vi kan stötta varandra och hjälpa laget till att vinna matcher och just nu gör vi det.

– Det känns som att båda två är i zonen. Det är få förunnat och det är inte många lag som har det. Att funka så bra med varandra som vi gör känns otroligt skönt. Vi kan både stötta och pusha varandra.

"Nagelbitare hela vägen in"

Robin Christoffersson kom upp stort och radade upp räddningar när Östersund tryckte iväg massa skott i två powerplay i tredje perioden.

– De hade väl några lägen i andra perioden och det blev några lägen i powerplay i tredje perioden. Jag tycker också att vi har spelat bra i boxplay på slutet och det är kul att få göra några avgörande räddningar också.

Vad tänker du kring fortsättningen på målvaktssidan?

– Vi får väl se hur det ser ut nu på fredag. Jag tror väl att ”Ponta” står på fredag och sedan får vi ta det därifrån. Det är upp till Eric (Karlsson), men vi har två bra målvakter i zonen och med fyra matcher på en vecka är det klockrent att kunna alternera så här.

Vimmerby har fått en utmärkt start på veckan med två vinster.

– Vi spelar två bra matcher. Bara hålla i det här spelet så har vi allting i egna händer nu framöver.

Segern gör att VH är uppe på säker mark, två poäng före Västerås IK med fyra matcher kvar.

– Det blir en nagelbitare hela vägen in i slutet.