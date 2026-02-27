Karlsson har varit övertydlig: "De är obehagliga"

8-2 och sex poäng. Vimmerby Hockey har haft en grym vecka hittills och nu väntar Almtuna IS på bortaplan. – Vi har varit övertydliga och de är obehagliga, säger tränaren Eric Karlsson.

Det har varit tre tajta matcher mellan Vimmerby och Almtuna den här säsongen. Almtuna har tagit två segrar i Vimmerby där en kommit efter straffar och en efter övertid. Vimmerby vann med 3-1 i första mötet i Uppsala.

– Det var en riktig lagseger där vi var tålmodiga och fick chanserna. I stället för att singla slant om chanserna, så såg vi till att de kom till oss. Almtuna ligger på rulle hela tiden och har onekligen straffat många lag. Vi har varit övertydliga i det i dag och vi måste ha tålamod och disciplin med och utan puck, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Varför har ni varit så jämna med Almtuna?

– De är obehagliga, bra i sitt rushspel och ligger på rulle. De spelar konsekvent så och sista matchen hemma hanterade vi det inte bra. Vi behöver sitta ihop där ute i lagdelarna och vara disciplinerade i puckspelet. De får inte vända på oss och löser vi det, så kommer vi få chanser.

Heta känslor senast

Under den senaste matchen i Vimmerby blev det otroligt heta känslor efter slutsignal.

– Klart man inte glömmer sådant, men vi måste hålla fokus på rätt saker. Det har som har hänt har hänt och det gäller att vinna matcher, så det är viktigt.

Almtuna har fortfarande saker att spela för och ligger just nu tia. De har tre poäng ned till Östersund.

– Det blir alltid ett diskussionsämne i slutet av säsongen. Man kan tänka att lagen kring strecket har större desperation, men det är svårt att fokusera på det. Det är fördelar och nackdelar hit och dit, men det gäller att fokusera på vår prestation.

Stark vecka i ryggen

Vimmerby har en stark vecka i ryggen och har slagit både Karlskoga och Östersund. Maximala sex poäng har kommit in på kontot.

– Det hade vi naturligtvis tagit på förhand. Vi har släppt två kassar och gjort åtta framåt. Generellt har det varit bra prestationer på olika sätt och sedan blir aldrig 120 minuter perfekt. Det är en bra start på veckan och nu stängde vi senaste matchen i går och nu är det fullt fokus på Almtuna, säger Eric Karlsson.

HÄR kan du läsa om ett riktigt mardrömsbesked gällande Isak Hansen. Däremot kommer Anton Carlsson att komma till spel i kväll.