Här är Vimmerbys lag i kväll – han står i kassen

Pontus Eltonius står mot Almtuna. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 27 februari 2026 18.07

De har stått varannan match hittills den här veckan. I kväll blir det Pontus Eltonius som vaktar kassen.

 

Pontus står.

I måndags mot Karlskoga var det just Pontus Eltonius i kassen, i onsdags däremot var det Robin Christoffersson. Varannan match-principen tycks fortsätta och i kväll blir det Eltonius som vaktar kassen.

Som vår tidning berättade tidigare under fredagen är Isak Hansens säsong över. Den här kvällen är det endast Martin Pärna som lämnas hemma. Isac Andersson är nämligen uppsatt som sjundeback. 

Vimmerbys lag:

Målvakter: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemman: Oskar Lindgren, Nick Bochen – Hugo Orrsten, Ville Svensson, Hugo Lejon

Andrafemman: Elias Lindgren, Arvid Hurtig – Johan Mörnsjö, August Lissel, Marcus Limpar Lantz

Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Alfred Hjälm – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Fjärdefemman: Isac Andersson – Kevin Wennström, Jakob Karlsson, Adam Petersson.

Extraforward: Oscar Davidsson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

