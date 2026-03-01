01 mars 2026
LIVE: Följ Vimmerbys möte med AIK här

Arvid Caderoths Vimmerby möter AIK i eftermiddag. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 01 mars 2026 14.30

Under söndagseftermiddagen är det dags för Vimmerby Hockeys match nummer 50 i Hockeyallsvenskan den här säsongen. AIK står för motståndet och vår rapportering börjar strax före nedsläpp.

Det här är den här intensiva veckans fjärdematch. Vimmerby inledde veckan i måndags med att besegra Karlskoga med 5-1, två dagar senare slog man Östersund med 5-1 och i fredags kom veckans första förlust. Almtuna vann med hela 5-1 i Uppsala. 

Det återstår nu tre omgångar av Hockeyallsvenskan och för Vimmerbys del väntar femteplacerade AIK. Vimmerby vann den senaste matchen lagen emellan. 2-0 vann VH med på Hovet den 21 januari. Dessförinnan föll man i VBO Arena med 1-2 och så smällen i säsingens första match, där AIK vann med hela 8-1.

Vimmerby är två poäng före Västerås inför den här omgången. De sistnämnda spelar tidigare i dag och börjar redan vid 14.00. Vimmerbys match startar klockan 16.30.

Här nedan kan du följa vår rapportering från den.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Taggar i artikel

