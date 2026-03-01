Snart dags för match – så ställer VH upp mot AIK

Johan Mörnsjö finns givetvis med när Vimmerby ska försöka slå AIK.
Det blir inte direkt några revolutionerande förändringar i Vimmerbys lag jämfört med förlustmatchen mot Almtuna i fredags. Pontus Eltonius och Robin Christoffersson byter plats igen och det följer mönstret från veckan.
Det innebär alltså att Christoffersson vaktar stolparna i eftermiddag. De skadade spelarna Isak Hansen, William Alftberg och Emil Ekholm saknas fortsatt.
Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, August Lissel, Hugo Orrsten
Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Ville Svensson, Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö
Tredjefemman: Alfred Hjälm, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson
Fjärdefemman: Isac Andersson, Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Extraforward: Oscar Davidsson