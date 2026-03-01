01 mars 2026
Snart dags för match – så ställer VH upp mot AIK

Johan Mörnsjö finns givetvis med när Vimmerby ska försöka slå AIK.

ISHOCKEY 01 mars 2026 15.10

Matchstart närmar sig mellan Vimmerby Hockey och AIK. Nu har laguppställningarna blivit officiella.

Det blir inte direkt några revolutionerande förändringar i Vimmerbys lag jämfört med förlustmatchen mot Almtuna i fredags. Pontus Eltonius och Robin Christoffersson byter plats igen och det följer mönstret från veckan.

Det innebär alltså att Christoffersson vaktar stolparna i eftermiddag. De skadade spelarna Isak Hansen, William Alftberg och Emil Ekholm saknas fortsatt.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, August Lissel, Hugo Orrsten

Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Ville Svensson, Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö

Tredjefemman: Alfred Hjälm, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Fjärdefemman: Isac Andersson, Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Extraforward: Oscar Davidsson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

