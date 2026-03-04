VH SÄKRADE KONTRAKTET – SPELAR VIDARE I HOCKEYALLSVENSKAN

Vimmerby Hockey gjorde det. Det hockeyallsvenska kontraktet säkrades mot Södertälje – tack vare hjälp från Mora som plockade poäng hemma mot Västerås. Sedan löste Gustaf Malmkvist extrapoängen i straffläggningen vilket gjorde att VH fixade det på egen hand.

Södertälje började matchen bäst och pressade ner Vimmerby Hockey med flera längre byten i anfallszon. Redan efter fyra minuter gav det utdelning när nyförvärvet Andrew Vanderbeck satte pucken från nära håll bakom Robin Christoffersson.

VH-spelarna såg ut att vara tagna av stundens allvar, slarvade med passningar och hade svårt att hantera Södertälje som dominerade matchbilden till stora delar inledningsvis. Men Vimmerby Hockey kämpade sig tillbaka. Efter drygt elva minuter visade poängkungen Johan Mörnsjö hög klass när han åkte sig fri på Ville Svenssons passning och snyggt lyfte in 1-1 med en backhand.

Lissel träffade stolpen

August Lissel var en stolpträff ifrån att ge Vimmerby Hockey ledningen när han vände runt i slottet, men pucken ville inte in. I slutet av perioden ordnade Hugo Orrsten matchens första utvisning och VH fick chansen i powerplay, men utan resultat.

Den andra perioden inleddes som den första med tryck från Södertälje och efter två minuter drog kaptenen Jakob Karlsson på sig en utvisning för hög klubba. VH försvarade sig väl i boxplay och en minut in i det numerära överläget visades istället Södertäljes Patrik Zackrisson ut för tripping. Vimmerby Hockey slet sig tillbaka även i den här perioden och var nära att ta ledningen efter ett jättebyte från ungdomskedjan med Hugo Lejon, August Lissel och Hugo Orrsten. Lejon kom närmast men hans handledsskott träffade klockrent i stolpen.

Svagt powerplay från VH

Med fem minuter kvar av mellanakten drog Nick Bochen på sig en lika onödig som solklar utvisning för tripping och Södertälje fick en ny chans i powerplay. Gästerna etablerade tryck men Robin Christoffersson klev fram med ett par viktiga räddningar.

I början av tredje perioden höll Hugo Lejon på att frispela August Lissel men passningen blev något för brant. Vimmerby Hockey fick en ny chans i powerplay men frånsett ett bra läge från Filip Fornåå Svensson hade hemmalaget förtvivlat svårt att få till sitt numerära överläge. Ungdomskedjan med Lejon, Lissel och Orrsten fortsatte att vara Vimmerbys klart bästa i matchen och fortsatte att oroa försvaret.

Bevakade poängen

Med tio minuter kvar fick Södertälje ny chans i powerplay efter att Arvid Caderoth visats ut. Adam Hesselvall fick en jättechans framför mål efter ett inspel men VH lyckades hålla undan. Södertälje pressade på för ett ledningsmål i slutet av perioden medan Vimmerby Hockey mer såg ut att vilja bevaka sin poäng.

Samtidigt tog Mora poäng hemma mot Västerås vilket betydde att Vimmerby Hockey säkrade det hockeyallsvenska kontraktet redan innan förlängningen i VBO Arena började. I straffläggningen avgjorde Gustaf Malmkvist vilket innebär att VH hade klarat sig utan hjälp från Mora.

Mer om matchen och firandet kommer.