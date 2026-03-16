KLART: HOCKEYALLSVENSKAN BLIR KVAR I TV4 TILL 2030

Det är nu klart att TV€ och Hockeyallsvenskan förlänger avtalet till 2030. Det gläder förstås TV4-medarbetarna Fredrik Söderström Per Svartvadet och Lars Lindberg. Foto: Bildbyrån

Processen med nytt tv-avtal för Hockeyallsvenskan har varit utdragen och osäker. Nu har Hockeyallsvenskan och TV4 tecknat ett nytt avtal som gäller i fyra säsonger till. Det nya avtalet gäller från och med i höst och innebär att samtliga matcher även framöver sänds på TV4 Play och i TV4:s tv-kanaler.

TV4 har sänt Hockeyallsvenskan sedan 2015 och ligan är i dag Sveriges tredje mest populära liga med över 1,3 miljoner besökare förra säsongen och 820 000 intresserade.

Det nya tv-avtalet är en fortsättning på partnerskapet. TV4 fortsätter sända Hockeyallsvenskan fram till 2030, vilket är lika länge som TV4 sedan tidigare har sändningsrättigheterna för SHL. Aftonbladet var först med att rapportera om nyheten på måndagen.

"Vi är väldigt glada att fortsätta samarbetet med TV4 som har varit en utmärkt partner för svensk hockey. Att i rådande klimat för rättigheter kunna teckna det här avtalet säger något om intresset för ligan men framför allt säger det mycket om det hårda arbete som klubbarna har lagt ner de senaste åren. Det här avtalet ger oss inte bara en starkare finansiell grund utan även ökad synlighet och tillgänglighet för ligan och våra klubbar runt om i landet", säger Gabriel Monidelle, vd på HockeyAllsvenskan, till Hockeyallsvenskans hemsida.

Inga siffror kommenteras

Samtliga matcher per säsong kommer sändas på TV4 Play och TV4:s kanaler. Det uppges bli en betydande ökning av matcher i fri-TV på TV4 och TV12.

"HockeyAllsvenskan är idag starkare än någonsin och det här avtalet, vilket är det bästa i ligans historia, är ytterligare ett bevis på den utvecklingen. Det möjliggör fortsatt tillväxt för ligan och framför allt för våra klubbar, och vi är redo att ta nästa steg", säger Niclas Fröberg, styrelseordförande för Hockeyallsvenskan, i en kommentar till Hockeyallsvenskans hemsida.

Ingen av parterna kan av avtalsrättsliga skäl kommentera siffrorna i avtalet, men både HockeyAllsvenskan och TV4 är nöjda med överenskommelsen som gjorts.

"HockeyAllsvenskan är en av Sveriges mest intensiva och publiknära ligor. Det här avtalet är en hörnpelare i vår långsiktiga sportstrategi och vi är väldigt glada att ha det på plats. Det ger oss möjligheten att fortsätta utveckla sändningarna och driva intresset för ligan vidare tillsammans", säger Johan Cederqvist, sportdirektör på TV4.