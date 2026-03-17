Praktskandal i kvalmatchen – spelaren släpptes inte in på isen

Västerås utvisade Henrik Malmström (nummer 21 i båset) släpptes inte in på isen av funktionären. Då passade hemmalaget Troja på att göra mål. Foto: TV4
Det var med knappt tre minuter kvar av den första perioden, då Troja spelade fem mot tre, som händelsen inträffade. Den utvisade VIK-spelaren, nummer 21 Henrik Malmström, skulle ha släppts in på isen med 2.45 kvar att spela.
Förgäves stod han och skrek och slog på plexiglaset, men funktionären i utvisningsbåset öppnade inte båsdörren förrän sju sekunder senare, med 2.38 kvar av perioden. Malmström hann inte ner till sitt mål och hjälpa till i försvarsspelet innan hemmalaget gjorde mål och kvitterade till 1-1.
Fullständigt rasande
VIK-spelarna och ledarna var fullständigt rasande och domarna videogranskade händelsen under en längre tid, men målet godkändes. Enligt domarkontrollanten finns det inget stöd i reglementet som gör att domarna kan blåsa av spelet eller döma bort målet i efterhand.
Dessutom är det så att laget åker på matchstraff om spelarna själva öppnar båsdörren.
”Helt ärligt, vad fan”
– Jag har svårt att formulera mig och egentligen vill jag inte prata om det. Han släpper ju inte ut mig och de gör mål på det – det kan inte hända, det är för viktiga matcher. Det ser inte bra ut. Helt ärligt, vad fan, sa Malmström till TV4 i den första pausen.
Matchen vanns till slut ändå av hans Västerås med 4-2 efter två sena mål i den tredje perioden, vilket vände på steken. Västerås leder matchserien, som avgörs i bästa av sju matcher, med 3-0.
Noterbart: Under de två sista perioderna fick den aktuella funktionären sköta dörren till hemmalagets utvisningsbås i stället.