17 mars 2026
Praktskandal i kvalmatchen – spelaren släpptes inte in på isen

Västerås utvisade Henrik Malmström (nummer 21 i båset) släpptes inte in på isen av funktionären. Då passade hemmalaget Troja på att göra mål. Foto: TV4

ISHOCKEY 17 mars 2026 23.00

En praktskandal inträffade under kvällens allsvenska kvalmatch mellan Troja-Ljungby och Västerås IK. En utvisad spelare i VIK släpptes inte in på isen av hemmafunktionären. Då passade Troja på att göra mål.

Det var med knappt tre minuter kvar av den första perioden, då Troja spelade fem mot tre, som händelsen inträffade. Den utvisade VIK-spelaren, nummer 21 Henrik Malmström, skulle ha släppts in på isen med 2.45 kvar att spela.

Förgäves stod han och skrek och slog på plexiglaset, men funktionären i utvisningsbåset öppnade inte båsdörren förrän sju sekunder senare, med 2.38 kvar av perioden. Malmström hann inte ner till sitt mål och hjälpa till i försvarsspelet innan hemmalaget gjorde mål och kvitterade till 1-1.

Fullständigt rasande

VIK-spelarna och ledarna var fullständigt rasande och domarna videogranskade händelsen under en längre tid, men målet godkändes. Enligt domarkontrollanten finns det inget stöd i reglementet som gör att domarna kan blåsa av spelet eller döma bort målet i efterhand.

Dessutom är det så att laget åker på matchstraff om spelarna själva öppnar båsdörren.

”Helt ärligt, vad fan”

– Jag har svårt att formulera mig och egentligen vill jag inte prata om det. Han släpper ju inte ut mig och de gör mål på det – det kan inte hända, det är för viktiga matcher. Det ser inte bra ut. Helt ärligt, vad fan, sa Malmström till TV4 i den första pausen.

Matchen vanns till slut ändå av hans Västerås med 4-2 efter två sena mål i den tredje perioden, vilket vände på steken. Västerås leder matchserien, som avgörs i bästa av sju matcher, med 3-0.

Noterbart: Under de två sista perioderna fick den aktuella funktionären sköta dörren till hemmalagets utvisningsbås i stället.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

