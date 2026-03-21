VÄSTERÅS FIXADE NYTT KONTRAKT – TROJA ÅKER UR

Det allsvenska nedflyttningskvalet är avgjort. Västerås IK kan dra en suck av lättnad och glädjas över att vara kvar i Hockeyallsvenskan. Troja-Ljungby åker ur och får börja om i Hockeyettan efter en ettårig allsvensk sejour.

Västerås vann de tre första matcherna i det ödesmättade nedflyttningskvalet och hade chansen att förnya sitt allsvenska kontrakt i torsdags. Då vann Troja-Ljungby i förlängningen och sköt fram Västerås planerade firande till i kväll.

Ställningen var 2–2 efter första perioden. Zack Wytnick och Ludvig Warg gav Troja-Ljungby ledningen två gånger om och Konstantin Komarek och Viktor Johansson kvitterade båda gångerna.

Konstantin Komarek styrde in Västerås 3–2-mål i början av andra perioden och Henrik Malmström fyllde på med 4–2 i slutet av densamma.

Halvvägs in i tredje akten reducerade Ludvig Warg till 4–3 och Västerås stod pall för Troja som tryckte på för en kvittering under andra halvan av tredje perioden.

"Många känslor på en och samma gång"

Det betyder att Västerås vinner negativa kvalet med 4–1 i matcher, ordnar nytt allsvenskt kontrakt och skickar ner småländska klubben i Hockeyettan.

”Det är en tajt match men vi tappar den här matchen i andra perioden. Jag vet inte varför, det kanske är mentalt. Sen har vi inget att fundera över på slutet och måste gå för det. Det är bara att gratulera Västerås”, säger Trojatränaren Magnus Sundquist till TV4 efter matchens slut.

Spelare och ledare i Västerås känner förstås en lättnad över att det blir ytterligare en säsong i landets näst högsta serie.

”Det är många känslor på en och samma gång men det är en otrolig lättnad. Jag är så förbannat stolt med det vi lyckas göra här på slutet med en väldigt bra matchserie. Jag är lättad, glad och fan i mig allt som finns där emellan”, säger Jimmie Jansson Lorek till TV4.