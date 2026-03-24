KLART: KLASSISKA KLUBBEN NER I HOCKEYALLSVENSKAN

Efter osannolik dramatik står det nu klart att klassiska Leksands IF blir motståndare för lagen i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Detta efter ytterligare en förlust mot HV71 i kväll.

Fyra jämna kvalmatcher, men fyra raka segrar för HV71. I mångt och mycket var det den offensiva ineffektiviteten som skickade ner Leksands IF i Hockeyallsvenskan efter sju säsonger i SHL.

Inför kvällens match hade Jönköpingslaget HV71 3-0 i matcher och behövde bara vinna en till för att behålla sin SHL-status. Men det såg länge ut som att avgörandet skulle dröja ytterligare några dagar.

HV:s kvittering till 1-1 kom när blott 10 sekunder återstod av den tredje perioden då Hugo Pettersson skickade in ett direktskott. Avgörandet stod Lukas Rousek för tio minuter in i förlängningen.

Stor glädje i HV-laget så klart, medan det var tårar i ekonomiskt hårt ansatta Leksand som nu blir motståndaren till Vimmerby Hockey och Kalmar HC (om de inte kvalar sig upp till SHL) i Hockeyallsvenskan till hösten.