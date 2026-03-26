Gamla småländska storlaget tillbaka i Hockeyettan – vann rysare i går

Från tiden då det begav sig; Anders "Masken" Carlsson i Team Boros tröja 1991. I går, 35 år senare, blev Boro/Vetlanda klart för Hockeyettan igen. Foto: Bildbyrån

Kvalet till Hockeyettan avslutades i går kväll och nu står det klart att det blir ytterligare ett Smålandslag i serien. Gamla storlaget Boro/Vetlanda vann nämligen en avgörande rysare borta mot Nyköping och tar klivet upp.

Asplöven Haparanda, Grums, Vallentuna och Boro/Vetlanda. Där har du de fyra lagen som grejade kvalet till Hockeyettan.

Mest spännande för oss är så klart Boro/Vetlandas återkomst till de nationella serierna, där den gamla storklubben inte har varit sedan i början av 1990-talet.

Med hustillverkaren Boro AB i ryggen storsatsade föreningen säsongen 1988/1989 och avancerade direkt från division 2 till division 1, som då var landets näst högsta serie.

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet spelade storstjärnor som Ivan Hansen, Rolf Ridderwall, Anders ”Masken” Karlsson, Jarmo Mäkitalo, Mikael von der Geest och Randy Edmonds i klubben.

Degraderades 1992

1991 kvalade Team Boro till Elitserien och gick så långt som till en helt avgörande match mot Frölunda i Scandinavium, som man dock förlorade. Även året efter kvalade man till Elitserien, men var då aldrig riktigt nära.

Därefter började raset för föreningen. Den 19 november 1991 försattes Boro AB i konkurs, vilket även innebar att pengarna till hockeylaget Team Boro var slut.

Inför säsongen 1992/1993 tvångsnedflyttades laget till division 2 och spelarna flydde. Sedan dess har föreningen hållit till i de lägre divisionerna.

Säsongen 1996/1997 återtogs namnet Boro/Vetlanda HC och från och med säsongen 2026/2027 kan man alltså titulera sig Hockeyettanklubb igen. I går vann man nämligen den helt avgörande matchen i kvalseriens sista omgång borta mot Nyköping i overtime.