CHOCKEN I HATSTORE – KALMAR UTSLAGET

Kalmar låg på för ett segermål i dramat mot Södertälje. Då kom kallduschen. Målvakten Jacob Crespin gjorde en jättetavla till 0-1 och nu är KHC:s säsong över.

Efter en fenomenal grundserie var siktet inställt på SHL för Kalmar HC. Men för andra året i rad tar det stopp i kvartsfinalen och för andra året i rad mot just Södertälje SK.

Den sjunde avgörande matchen i Hatstore Arena ikväll avgjordes av en rejäl kalldusch. Båda lagen hade sina lägen under matchen, men avgörandet kom från absolut ingenstans med tre minuter kvar.

Fälldes av målvaktstavla

Defensive backen Filip Windlert åkte upp på vänsterkanten och lade in pucken mot mål. Målvakten Jacob Crespin skulle styra ut pucken i hörnet, men den smet in via stolpen.

Ett otroligt smärtsamt mål för Crespin, som varit så oerhört bra i två säsonger i Kalmar, och såklart även för hela Kalmar.

Södertälje höll undan utan större problem och avancerade därmed till semifinal. För Kalmar är säsongen över. Inget fiasko att åka ut mot SSK såklart – men ett mycket plågsamt uttåg för KHC.